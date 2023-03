Anche Magic: the Gathering è stato contagiato dall’entusiasmo per l’uscita di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri. In occasione dell’uscita nelle sale del film di Dungeons & Dragons, il popolare gioco di carte collezionabili ha voluto rendere il proprio omaggio alla pellicola ambientata nei Forgotten Realms, con un set Secret Lair interamente dedicato agli eroi protagonisti del film.

L’annuncio è stato dato durante D&D Direct, l’evento in streaming dedicato alla community di Dungeons & Dragons, durante il quale sono stati svelati i primi dettagli di questo set. Scopriamo quindi qualche curiosità in più su queste nuovissime carte.

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, è disponibile per l’acquisto online

Arriva Secret Lair Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

Il Secret Lair di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri sarà composto da sei carte che ritrarranno sei personaggi dell’omonimo film.

A lavorare alla realizzazione di questo Secret Lair è stato il team capitanato dal Sr. Creative Director Jeremy Jarvis e dalla copywriter Sarah Scherb, che nel realizzare un set di Magic dedicato al film ha voluto dare vita a carte che oltre a fare sfoggio di bellissime art, rendessero anche giustizia ai personaggi che rappresentano, contestualizzando questi eroi nel multiverso di Magic.

Questo è stato possibile grazie a un approccio di tipo narrativo invece che meccanico, che mettesse al centro gli aspetti distintivi di ogni personaggio. Nel linguaggio di Magic: the Gathering ciò si traduce nell’associare a ogni personaggio elementi come il colore e il nome più appropriato per la carta e il tipo di abilità.

Tutti i personaggi, ad esclusione di Edgin, sono carte monocolore:

Xenk, Paladin Unbroken – Human Knight Bianco

Holga, Relentless Rager – Human Barbarian Rosso

Simon, Wild Magic Sorcerer – Human Elf Shaman Blu

Forge, Neverwinter Charlatan – Human Rogue Nero

Doric, Nature’s Warden – Tiefling Druid Verde

Doric, Owlbear Avenger – Bird Bear Verde

Edgin, Larcenous Lutenist – Human Bard Blu/Rosso

La scelta dei nomi delle carte si deve al lavoro di Scherb, che oltre ad essere una brillante copywriter è stata coinvolta durante le riprese del film, nel ruolo di Dungeon Master: è stata proprio Scherb a narrare un’avventura al cast del film il giorno prima delle riprese. La sua esperienza sul set le ha così permesso di lavorare a questo Secret Lair con un livello di consapevolezza maggiore, dovuto alla sua conoscenza diretta dei personaggi.

Il Secret Lair di Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri sarà disponibile per il preordine a partire da oggi.