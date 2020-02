Magicland: aggiornamenti sulle novità ed i prezzi per il 2020

L’inizio della stagione per i parchi a tema si avvicina. Anche Magicland, silenziosamente si sta preparando in vista del prossimo 28 Marzo. Abbiamo parlato di Cosmo Academy e delle altre novità previste. Adesso inizia a trapelare qualche dettaglio grazie alla guida per gli ospiti con disabilità, per la quale è giusto fare i complimenti al parco circa la completezza della stessa e l’attenzione riservatagli.

Cosmo Academy

Sono ormai terminati i lavori di smantellamento della vecchia struttura. Dall’esterno del parco si vede molto poco, tuttavia la demolizione delle torri, risalente a qualche settimana fa, non passa inosservata

ciò che ancora non risulta chiaro è l’aspetto della facciata esterna. Non è mai stato rivelato. Adesso però abbiamo un indizio, direttamente dalla nuova cartina del parco:

dalla quale notiamo che il cubo del planetario avrà un tema steampunk. Va precisato che si tratta solo di un disegno orientativo. Ad esempio non è chiaro se entrambe le torri (ormai demolite) torneranno. Difficile trarre conclusioni definitive basandosi su così poco. Tuttavia è importante notare la volontà di ritematizzare tutto in modo adeguato.

La dark ride sospesa

La dark ride sospesa del parco Pianeta Winx verrà ristrutturata. Come annunciato dal parco tramite i canali ufficiali, tutto sarà completamente rivoluzionato. Il cambio di tema infatti è netto: il viaggio nel tempo che non ha nulla a che vedere con la precedente esplorazione degli ambienti fatati. Oggi conosciamo anche il nome: Gattobaleno Time Machine. Notizia decisamente positiva che si sfrutti e valorizzi la mascotte del parco piuttosto che puntare su un’attrazione anonima. La foto seguente mostra come si presenta l’esterno dell’attrazione adesso, in fase di restyling

il che è un’ulteriore conferma di quanto profondamente il parco stia cambiando, proseguendo sulla strada virtuosa dei continui miglioramenti.

I prezzi di Magicland per la stagione 2020

Ci sono grosse novità anche per quel che riguarda i prezzi. Acquistare il biglietto online sarà ancora più conveniente. I prezzi interi partono da € 20 e saranno variabili a seconda del giorno prescelto. Chi invece vuole acquistare il biglietto in cassa pagherà € 37, una cifra certamente non bassa, ma che include una serie di vantaggi non di poco conto:

secondo giorno consecutivo gratuito

Pass saltafila per un giorno una sola volta per attrazione

Un ingresso su Haunted Hotel

Parcheggio gratuito

20% di sconto nei negozi e ristoranti

di sconto nei negozi e ristoranti Coda preferenziale al fast food Boccon Divino ed al Self Service Castello

ed al Self Service Posto riservato al Gran Teatro

Coupon torna quando vuoi ad un prezzo scontato

una lista lunga ed interessante. Probabilmente poco conveniente per una famiglia con bambini, già più vantaggioso per le coppie. Da valutare inoltre il giorno di visita. Se di bassa affluenza, la maggior parte di questi vantaggi non sono necessari, ma nei periodi di forte affluenza come i giorni festivi ed i mesi estivi allora ne vale davvero la pena. In ogni caso chiunque abbia già intenzione di trascorrere a Magicland due giorni, magari perché in vacanza, allora la scelta per il biglietto in cassa è praticamente scontata in quanto a convenienza.