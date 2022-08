MagicLand, il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia, dà appuntamento a tutto il pubblico a una serie di grandi eventi che divertiranno e renderanno memorabile il parco per tutto il mese di agosto.

MagicLand: tutti gli appuntamenti di agosto 2022

Si inizia sabato 13 agosto quando sul palco di MagicLand torna l’appuntamento con il Circo Nero, un evento dedicato allo spettacolo circense nella sua veste più romantica, emozionante e coinvolgente, con performer d’eccezione e tante sorprese per grandi e piccini. Uno spettacolo a tema Luna Park che emoziona e fa sognare, assolutamente da non perdere. A partire dalle ore 19:00, una folle parata itinerante animerà le vie del Parco con colori, musica, sorrisi, palloncini, caramelle e l’immancabile zucchero filato. I singolari personaggi del Circo Nero, buffi e goffi ma anche misteriosi e affascinanti – majorettes, trampolieri, clown, acrobati, mangiatori di fuoco, contorsioniste e giocolieri – porteranno lo spettacolo fino al Palco eventi, per dare vita a uno show capace di incantare, ricco di bellezza, di fascino e di emozione.

Si continua domenica 14 agosto, dalle 21:30 all’1:00 di notte, con l’attesissimo spettacolo “Voglio tornare negli anni ‘90”, il format anni ’90 più discusso dell’anno, destinato a far ballare proprio tutti. Sulle note delle migliori hit degli anni ’90, un frontman-cantante con un dj, ballerine ed effetti speciali animerà il palco per due ore di musica non stop. Un assaggio? Eiffel 65, Gigi d’Agostino, Gabry Ponte…sono solo alcuni degli artisti che, con il loro ritmo inconfondibile, renderanno la serata magica e coinvolgente.

Grande divertimento anche a Ferragosto con un evento, dalle 21:30 all’1:00 di notte, dedicato alla musica e al divertimento con uno spettacolare schiuma party. Allegria, entusiasmo, gioia e musica sono le parole d’ordine della serata. Per l’occasione, in console suonerà Dj And che intratterrà il pubblico facendolo scatenare con le hit più in voga dell’estate. E non finisce qui! Nel pieno dell’euforia, un cannone ricoprirà gli ospiti di schiuma per un divertimento senza fine. La serata non sarà che il culmine di una giornata indimenticabile e ricca di emozioni trascorsa al Parco, tra attrazioni, giochi acquatici, giostre adrenaliniche, spettacoli e show dedicati a grandi e piccini. Imperdibile anche in questa giornata il nuovo spettacolo “BANG BANG”, in scena tutti i giorni alle 17:00 e alle 18:00 nella nuova area a tema Old West. I cowboy di MagicLand sono pronti a coinvolgere il pubblico a ritmo di musiche e danze western e ad accompagnarli alla scoperta dell’avventuroso mondo del mito americano.

Il 20 agosto, invece, si balla, si salta e si canta con Raggi Gamma, la famosa cartoon band romana che ripropone – in chiave rock – le sigle dei cartoni animati più amati di sempre. I classici dell’animazione per bambini ma anche le produzioni più recenti: pronti alla sfida della memoria? Una serata spensierata, con un inevitabile pizzico di nostalgia, per ricordare insieme le parole delle canzoni che hanno accompagnato la nostra infanzia e per avere una scusa per vestirci come i nostri personaggi preferiti.

Infine, dal 20 al 28 agosto, si rinnova anche quest’anno l’imperdibile appuntamento con il Beer Fest. I visitatori di MagicLand potranno unire il divertimento delle attrazioni del Parco al gusto inconfondibile e all’aroma inebriante delle migliori birre artigianali. 9 fantastiche giornate tra gusto e sfizio, durante le quali l’eccellente varietà di birre lascerà solo l’imbarazzo della scelta: tantissimi tipi di birre spillate al momento, per accontentare anche i palati più esigenti e lo street food più appetitoso di sempre, grazie ai tipici truck del Beer Fest, che accoglieranno grandi e piccini nella piazza Main Street.

Informazioni utili per MagicLand

Per ulteriori informazioni riguardo all’acquisto dei biglietti o sull’evento stesso potete visitare il sito ufficiale. Vi ricordiamo che MagicLand è un Parco divertimenti situato tra Roma e Napoli e direttamente collegato all’autostrada A1 Roma – Napoli con uscita consigliata a Valmontone per chi proviene da Nord e da Roma oppure a Colleferro per chi arriva da Sud. Recentemente è stato stipulato anche un accordo con Trenitalia per semplificare i collegamenti tramite mezzi pubblici. Attivo dal 9 aprile, il collegamento autobus, in pochi minuti e senza fermate intermedie, conduce i visitatori dalla stazione ferroviaria di Valmontone fino all’ingresso del Parco.

Aperto al pubblico nel 2011, MagicLand è il più grande Parco Divertimenti Tematico del Centro-Sud Italia. Offre 39 attrazioni per coraggiosi, per famiglie e per bambini, 2 teatri, il planetario più grande d’Europa, uno spettacolo di fontane danzanti unico in Italia. Tre ristoranti, otto chioschi, quattro bar, sei negozi e numerosi servizi completano l’esperienza di intrattenimento. “La Capitale del Divertimento” si estende su una superficie di 600.000 metri quadri e ospita oltre 17.000 piante. Inoltre, grazie ad accordi con società del settore fotovoltaico, il 75% del fabbisogno energetico di MagicLand proviene da fonti rinnovabili.