Majin Vegeta Dokkan Battle Collab di Banpresto: la recensione

Arriva una nuova figure dedicata a Vegeta ispirata alla saga di Majin Bu di Dragon Ball Z, nella quale il principe dei Sayan vende la sua anima al perfido mago Babidy trasformandosi così in Majin Vegeta. La statua è prodotta da Banpresto per Bandai Spirits e fa parte di una doppia uscita insieme ad un altro prodotto di cui vi abbiamo già parlato ovvero il set A (Son Goku Super Saiyan 2) Le due figure, insieme, possono andare a comporre uno scenario di lotta.

Il personaggio

Nei sette anni di pace dopo la morte di Son Goku, Vegeta continuò ad allenarsi riuscendo infine a raggiungere la trasformazione in Super saiyan 2 che Son Gohan aveva mostrato durante il Cell Game. Pur essendo ansioso di provarla contro Son Goku, Vegeta avrebbe dovuto aspettare a combattere con lui in circostanze molto diverse. I guerrieri si iscrivono per partecipare al nuovo Torneo Tenkaichi e proprio durante questo particolare evento scoprono che Son Goku sarebbe potuto rimanere sulla terra per un solo giorno. Vegeta sapeva che quella sarebbe stata l’unica occasione di affrontare l’eterno rivale e di dimostare chi sarebbe stato il Saiyan più forte. Per questo motivo decise di lasciare il controllo della sua mente a Babiby in cambio di una potenza straordinaria. Il suo combattimento con Son Goku portò alla rinascita si Majin Bu e lasciò il principe dei Saiyan in preda a molti dubbi.

La confezione

La confezione colpisce già al primo impatto grazie ad una grafica molto accattivante, mostrandoci una buona parte della figure nella parte frontale, mentre nella parte posteriore della scatola troviamo i due personaggi protagonisti suddivisi in set A e set B. Il materiale utilizzato per realizzare la scatola è un cartoncino colorato con finitura lucida. All’interno, nella più totale sicurezza e protetto da del cartoncino e buste di plastica, vi è contenuto il personaggio, gli effetti dei lampi semi trasparenti e la basetta ovale con il supporto per poter esporre la figure.

Majin Vegeta

La statica di Majin Vegeta è stata realizzata completamente in PVC (plastica) e raggiunge un’altezza di 23 cm circa. Il prodotto è raffigurato in una posa “action” mentre sferra un attacco al suo rivale Son Goku durante il combattimento nella saga di Majin Bu. All’interno della confezione troveremo anche una pratica basetta di forma ovale con stampata la grafica della linea a cui appartiene. Come da tradizione Banpresto lo sculpt del prodotto è curato nei minimi dettagli, in particolare le pieghe dei vestiti e la muscolatura con le vene sono maggiormente messi a risalto, senza tralasciare l’eccellente lavoro di painting dei capelli. Sui vestiti e sulla pelle del Saiyan sono presenti delle leggere sfumature che arricchiscono la figure di dettagli e profondità, in modo da rendere il prodotto adatto per essere esposto sia singolarmente che nel diorama per cui è stato appositamente progettato. La nostra particolare attenzione è caduta sull’espressione del volto, delineato da contorni ben definiti e un’ottima cura del dettaglio, senza dimenticarci la definizione dei capelli che nella forma di trasformazione in Super Saiyan di secondo livello assumono una forma più appuntita.

Conclusioni

La figure di Majin Vegeta per la linea Dokkan Battle spicca per uno sculpt di ottimo livello ma pecca leggermente per una colorazione non perfetta. La statica è sicuramente adeguata al prezzo alla quale viene proposta ed ha la particolarità di poter essere utilizzata per creare uno scenario accattivante in perfetta sinergia con la figure di Son Goku Super Saiyan 2 per esprimere a pieno il suo vero potenziale.