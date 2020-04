Son Goku Super Saiyan 2 di Banpresto: la recensione

Son Goku Super Saiyan 2 è la nuova proposta di Banpresto, tratta da Dragon Ball Z per la linea Dokkan Battle Collab. La statica che andremo ad analizzare nel dettaglio è una produzione in PVC appartenente alla linea dedicata a Dragon Ball di cui questa in oggetto compone il primo set denominato A.

Il personaggio

Son Goku assunse questa forma per affrontare Vegeta potenziato dalla magia malvagia di Babidy. Prima di allora solo Son Gohan era riuscito a raggiungere quella forma, durante il Cell Game. Tuttavia, dopo aver perso la vita a causa dell’autodistruzione di Cell, Goku proseguì il suo allenamento nell’altro mondo e riuscì finalmente a ottenerla. Questa trasformazione è circa due volte più potente del Super Saiyan e genera scintille lungo il corpo.

La confezione

La linea Dokkan Battle Collab vede alternarsi coppie di guerrieri che una volta messe insieme possono formare un piccolo diorama simulando uno scontro di arti marziali. Nella parte anteriore della scatola possiamo osservare i due personaggi che compongono l’uscita, in primo piano troviamo l’immagine di Son Goku trasformato in Super Saiyan 2, mentre in secondo piano appare l’immagine di Majin Vegeta. Sul retro vediamo il primo piano di entrambe le figure che compongono questa release divise in Set A e B. All’interno della confezione, ben protetto da delle buste di plastica e da del cartone è contenuto il personaggio smontato.

Son Goku Super Saiyan 2

La statua di Son Goku Super Saiyan 2 è realizzata completamente in plastica, raggiunge una larghezza di 15 cm e un’altezza di 23 cm circa ed è composta da pochi pezzi da assemblare in tutta semplicità. Il corpo principale di Goku è composto da solo due pezzi: torace con testa e busto con gambe che dopo aver assemblato potremo tenere esposto grazie all’ausilio di una basetta ovale e di un supporto presenti in confezione, dando l’illusione che il personaggio stia fluttuando.

In questa statua Son Goku è rappresentato in una posa aerea mentre combatte contro Majin Vegeta.

Lo sculpt del prodotto è sicuramente di ottimo livello; l’operato svolto dagli scultori Banpresto riproduce con minuziosa precisione ogni dettaglio del personaggio. Osserviamo che la figure di Son Goku è proposta in una posizione difensiva con entrambe le braccia piegate di cui il braccio sinistro in avanti per assorbire il colpo dell’avversario, mentre il braccio destro è piegato con la mano aperta mentre sta caricando una sfera di energia contro il rivale. Andando ad analizzare il volto possiamo apprezzarne i dettagli che spaziano dal colore degli occhi verdi alle leggere sfumature dei capelli biondi, purtroppo però notiamo che la colorazione in generale per questa statica trasmette un effetto “plasticoso”, in particolare l’effetto delle pieghe dei vestiti e della pelle non raggiungono il 100% del loro scopo e non riescono a donare al modello il giusto dinamismo.

Conclusioni

Questa statica di Son Goku Super Saiyan 2 per la linea Dokkan Battle, è sicuramente consigliabile a chi si avvicina per la prima volta al mondo delle figure ed al collezionismo dato il rapporto qualità prezzo, ed è adatta ai fan del personaggio che vogliono avere in casa ogni possibile figure che lo rappresenti.