Make-A-Wish Foundation: online un concorso benefico per giocare a D&D con Joe Manganiello

Chi non vorrebbe poter giocare una partita di Dungeons & Dragons con Joe Manganiello?

Il carismatico attore, nonché amato ambasciatore della community del popolare gioco di ruolo farà da Master ad alcuni fortunati giocatori statunitensi che si aggiudicheranno un concorso benefico organizzato per Make-A-Wish Foundation. Purtroppo per noi italiani non sarà possibile partecipare, infatti quest’epica esperienza sarà accessibile solo per chi risiede negli Stati Uniti.

Oltre all’opportunità di poter partecipare ad una sessione di gioco con Manganiello, l’esperienza comprenderà un tour nella sede principale di Seattle della Wizards Of The Coast e un pranzo in compagnia di Manganiello e della sua crew. Di seguito la traduzione del comunicato disponibile sulla pagina di Make-A-Wish Foundation:

Quando Joe Manganiello non è impegnato ad essere una grande star della tv e del cinema è lavora per Dungeons & Dragons ed è pronto a portarti con lui nell’avventura di D&D definitiva! Il tuo viaggio inizierà nel quartier generale di Wizards of the Coast, dove incontrerai Joe e l’incredibile team che crea D&D. Farete un giro insieme per gli uffici, pranzerete e, ovviamente, giocherete a Dungeon & Dragons!

Trasformerete Joe in un magico unicorno? Affronterete un’orda inferocita di troll di montagna? Distrarrete con una coreografia di danza un drago a guardia di un tesoro?

Non importa dove il gioco vi porterà, ma sarà come aver tirato un 20 naturale (e se non avete idea di cosa voglia dire, fidatevi, è una cosa buona). Volo e alloggio sono inclusi!

Per partecipare all’estrazione e guadagnarsi questa opportunità basterà fare una donazione sul sito Omaze tra 10 e i 100 dollari a Make-A-Wish, fondazione che si occupa di esaudire i desideri dei bambini colpiti da gravi malattie.

A seconda della cifra donata si guadagneranno un certo numero di “biglietti”, questi tagliandi virtuali daranno diritto a più possibilità di vedere il proprio nome estratto.

Il concorso sarà attivo fino al 30 giugno 2020, con proclamazione del vincitore a metà luglio. Al momento non è dato sapere quando sarà possibile per il vincitore riscuotere il suo premio, sulla pagina di Omaze vi è una generica indicazione relativa a quando sarà possibile nuovamente viaggiare liberamente.