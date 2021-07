Malignant: trailer e data di uscita del nuovo horror di James Wan (The Conjuring)

Malignant è il nuovissimo film diretto e cosceneggiato da James Wan, regista conosciuto per le sue saghe di film horror, che includono Saw L’Enigmista, The Conjuring (del cui universo fa parte anche la serie cinematografica spin-off The Nun; acquistate i primi due film della saga di The Conjuring in Blu-Ray qui su Amazon), ma non solo: il regista ha infatti diretto anche pellicole di tutt’altro genere, come Aquaman e Fast & Furious 7.

Malignant: sinossi, trailer e informazioni

In Malignant, la protagonista Madison è paralizzata da terrificanti visioni di orrendi omicidi che però non esistono solo nella sua mente. La situazione precipiterà quando si renderà conto che invece è tutto terribilmente reale. La notizia è assolutamente ufficiale ed è stata condivisa da Warner Bros. attraverso il proprio sito ufficiale e un post su Facebook.

Il cast di Malignant comprende Annabelle Wallis (Annabelle, La Mummia), Maddie Hasson (Impulse di YouTube Originals, Mr. Mercedes), George Young (Containment), Michole Briana White (Black Mafia Family, Amiche per la morte), Jacqueline McKenzie (Palm Beach, Reckoning), Jake Abel (Supernatural, saga di Percy Jackson), e Ingrid Bisu (The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, The Nun: la vocazione del male, diretti dallo stesso James Wan).

Malignant è realizzato in base alla sceneggiatura di Akela Cooper (M3GAN, il prossimo The Nun 2), a sua volta basata su una storia di James Wan, Ingrid Bisu e la stessa Akela Cooper. Il film è prodotto da James Wan, Michael Clear, mentre i produttori esecutivi sono Eric McLeod, Judson Scott, Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu e Lei Han.

Ecco qui di seguito il trailer di lancio, completamente doppiato in italiano, di Malignat. Se siete anche appassionati di videogiochi, noterete di certo alcuni richiami alla storica saga Konami di Silent Hill:

Per il team dietro le quinte, Wan si è avvalso dei suoi collaboratori abituali: il direttore della fotografia Don Burgess e il montatore Kirk Morri (Aquaman, The Conjuring 2: Il Caso Enfield), la scenografa Desma Murphy (art director di Aquaman e Fast & Furious 7), la costumista Lisa Norcia (Insidious: L’ultima chiave). La colonna sonora è firmata da Joseph Bishara che ha composto, tra le altre, la colonna sonora per tutti e sette i film dell’Universo The Conjuring.

New Line Cinema presenta, in associazione con Starlight Media Inc. e My Entertainment Inc., An Atomic Monster Production, il nuovo film di James Wan, Malignant, che uscirà nelle sale italiane il 2 settembre 2021 e sarà distribuito da Warner Bros. Pictures.