Mamoru Oshii (Ghost in the Shell) critica i colleghi animatori

Mamoru Oshii è un regista molto prolifico nel mondo dell’animazione giapponese, avendo creato e diretto opere molto conosciute come Ghost in the Shell, Patlabor 2: The Movie e Tenshi no Tamago (“L’uovo dell’Angelo“), per citarne alcuni. In una recente intervista, Oshii-sensei non ha usato mezzi termini quando si è trattato di esprimere in modo onesto e sincero ciò che pensa di altri registi di anime.

Da Hideaki Anno e il suo Neon Genesis Evangelion a Mamoru Hosoda di La ragazza che saltava nel tempo e Mirai, che sarà disponibile dal 15 maggio su Netflix, a Makoto Shinkai di Your Name. e Weathering With You, Oshii ha detto ciò che pensa dei suoi colleghi registi di anime e del loro lavoro.

L’opinione del regista di Ghost in the Shell sui suoi colleghi

In una recente intervista, Oshii ha parlato di Hideaki Anno, dichiarando che, secondo la sua opinione, il creatore di Evangelion è “più un produttore che un regista” e che le sue opere, nel complesso “mancano di un tematiche“, ma questo non è un parere di per sé del tutto negativo. Come ha spiegato Oshii, crede che Anno si concentri maggiormente sull’aspetto visivo delle sue opere piuttosto che sulla sostanza. Anno ha di recente contribuito a creare il film conclusivo del franchise di Rebuild of Evangelion e sta attualmente lavorando a due nuove opere nel mondo di Shin Godzilla, ovvero Shin Ultraman e Shin Kamen Rider.

Oshii si è anche paragonato al leggendario regista co-creatore dello Studio Ghibli Hayao Miyazaki, poiché, dichiara, entrambi i registi stanno tentando di “combattere una lotta con la società” attraverso le loro opere, cosa che spiega in seguito un po’ più nel dettaglio:

“Espressione e tematiche sono cose diverse. Una presentazione d’avanguardia o la nascita di un nuovo stile di presentazione non coincidono con una tematica“.

Oshii ha parlato anche dei registi Makoto Shinkai e Mamoru Hosoda, affermando che soffrono degli stessi problemi di Anno, in quanto i loro lavori mancavano di un tema:

“Per dirla in un modo diverso, non riesco a sentire la motivazione fondamentale che hanno per creare film“.

