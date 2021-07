Man-Ga: ritorna il canale Sky dedicato agli anime

A un anno dalla chiusura ritorna Man-Ga, il canale 133 di Sky dedicato agli anime, questa volta su un nuovo canale chiamato Sky Serie, su Sky Go e sul servizio streaming NOW.

Questo l’annuncio ufficiale sulla pagina Facebook di Man-Ga:

Le tue serie anime preferite sul nuovissimo canale Sky Serie (Sky, 112) dedicato alle produzioni seriali e che ospiterà tanti slot targati Man-Ga, con i titoli più cool del momento e i grandi classici più amati.

Su Sky Serie, canale compreso nell’abbonamento Sky, i contenuti di Man-ga vi aspettano tutti i giorni dalle 14:45 alle 15:45 (si parte con “Occhi di Gatto Serie 1&2” e “Lupin III – La prima serie”), il sabato e la domenica mattina (sempre con “Occhi di Gatto” e con tutti gli episodi del mitico “Yattaman”) e, sempre nel weekend ma in tarda serata con le serie più adulte e avvincenti come “Berserk” e “Ken il Guerriero”.

Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW (inclusi nel Pass Entertainment), anche on demand e su Sky Go.

Bentornato Man-Ga

Man-Ga, il canale realizzato in collaborazione con Yamato Video, il cui nome riprendeva quello della rivista Man·ga!, pubblicata dal 1997 al 2001, era stato chiuso un anno fa, esattamente il 1 luglio 2020, e l’annuncio era avvenuto attraverso un post pubblicato sempre sulla sua pagina Facebook ufficiale. L’annuncio però riportava anche che il canale sarebbe ritorno presto, anche se non era stata ufficializzata nessuna data.

Il primo programma trasmesso dal canale fu un episodio della serie animata Lamù, dal titolo Dilettanti allo sbaraglio. Tutti gli anime sono stati trasmessi non censurati e, dove possibile, in lingua originale con i sottotitoli in italiano (alla maniera di Anime Night di MTV quindi).

Tra gli anime trasmessi dal canale ricordiamo Mazinger Edition Z! The Impact, Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas, Ken il Guerriero – Le Origini del Mito, Ufo Robot Goldrake, Cardcaptor Sakura: Clear Card (acquistate il manga su Amazon!), Food Wars! Shokugeki no Soma, È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un Dungeon, Oh, mia dea! – The Movie, Pandora Hearts, Tutor Hitman Reborn! e molti altri!