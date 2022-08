Mentre la maggior parte dei lettori si gode le proprie meritate vacanze, gli autori di quattro importanti manga non riusciranno ad allietarli completamente con nuovo materiale poichè Chainsaw Man 2, One-Punch Man, Dragon Ball Super e One Piece saranno in pausa.

Quattro importati manga in pausa: quali sono e quando ritorneranno

Per alcuni di essi siamo già a conoscenza della data di ripresa, ma andiamo più nel dettaglio.

Precisamente, Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man, salterà la pubblicazione di questa settimana per poi lanciare il Capitolo 103 il 31 agosto attraverso le pagine online di Shonen Jump+ (versione digitale di Weekly Shonen Jump). L’autore sta conducendo la parte 2 di Chainsaw Man cominciata ufficialmente il 13 luglio 2022.

L’autore ha anche specificato quali sono i motivi prevalenti per i quali decide di prendere pause. Potete scoprirne qui i dettagli.

In merito One-Punch Man, fresco di annuncio della Stagione 3 dell’anime, Yusuke Murata ha annunciato la pausa di un mese per il manga effetto immediato per preparare il materiale del nuovo arco narrativo.

Al momento non ci è dato sapere la data di ripresa.

Il manga ha concluso con il Capitolo 215 l’arco narrativo di Garou durato ben 7 anni.

Toyotaro ha concluso l’arco narrativo del sopravvissuto Granola con il Capitolo 87 di Dragon Ball Super e il manga è ora in pausa per preparare il materiale della nuova saga. Al momento non è dato sapere quando il manga ritornerà.

Infine, in merito One Piece, il manga sarà in pausa nel prossimo numero di Weekly Shonen Jump, il 40, (5 settembre) per poi tornare nell’edizione successiva, ovvero il 12 settembre.

Precisiamo che One Piece è stato in pausa questa estate per prepararsi all’arco narrativo finale che di fatto avrà inizio questa domenica 28 agosto (in Giappone sarà già il 29).

Si tratta di quattro importanti serie, amatissime e seguitissime anche nel nostro Paese.