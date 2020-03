Maratona Serie TV: su IBS compra due cofanetti al 30% di sconto #iorestoacasa

Se questi giorni di quarantena vi stanno venendo a noia e siete alla ricerca di un efficace metodo per impiegare il vostro tempo, allora questa potrebbe essere la notizia che fa al caso vostro! Vi segnaliamo infatti che su IBS, in occasione dello sforzo comune del movimento #iorestoacasa, ha da poco proposto una promozione che vi permetterà di acquistare con uno sconto del 30% due cofanetti delle più apprezzate e note serie TV degli ultimi anni! L’offerta sarà valida fino al prossimo 13 aprile, ed è valida su di un catalogo ampio e molto variegato, che spazia attraverso i principali generi dell’intrattenimento, dal drama alla fantascienza!

Si tratta di un’occasione ottima per recuperare tante uscite recenti ma, soprattutto, alcune serie che, per motivi di tempo o diffusione, non è stato possibile vedere. Serie che sono diventate cult, come Il Trono di Spade o la pluripremiata Downtown Abbey, il cui successo è stato tale da portare la serie al cinema proprio alla fine dello scorso anno, con un lungometraggio che fa da sequel alle vicende della serie originale, conclusasi nel 2015. Dunque, senza indugiare oltre, vi proponiamo a seguire la nostra selezione di prodotti in offerta con l’invito, ovviamente, a consultare anche le pagine dedicate all’intera promozione, visto il gran numero di prodotti disponibili.

Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e, soprattutto, buona visione!

La nostra selezione di prodotti

Offerte per genere

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!