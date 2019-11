Margot Robbie loda l’umorismo di James Gunn in The Suicide Squad

Come forse la maggior parte di voi si aspetta, The Sucicide Squad non sarà di certo un film serioso! D’altronde il regista James Gunn è noto per l’umorismo dei suoi film, su tutti il franchise dedicato ai Guardiani della Galassia.

In una recente intervista comparsa sulle pagine di Variety (che potete leggere a questo link), una delle star di The Suicide Squad, Margot Robbie ha condiviso con i lettori la vena umoristica che sarà presente nel film di James Gunn: “Sicuramente riderete davvero tanto. Sarà davvero bello, questo è tutto quello che posso dire per ora. Sarà davvero, davvero bello“.

Lo scorso mese anche Joel Kinnaman aveva suggerito in una intervista che il film si trattava di una vera e propria commedia e riferendosi a James Gunn: “Lui è davvero un uomo incredibile. Ha scritto una sceneggiatura fantastica. È davvero divertente. Mi sento come se stessi girando la mia prima commedia. Ci sono tante persone molto divertenti (coinvolte nel progetto). È una esperienza che mi ha insegnato molto e sono circondato da persone incredibilmente divertenti” (L’intervista completa la trovate qui)

Nel cast di The Suicide Squad ci saranno Margot Robbie (Harley Quinn), Viola Davis (Amanda Waller), Joel Kinnaman (Rick Flag) e Jai Courtney (Captain Boomerang) che avevamo già visto nel film del 2016 diretto da David Ayer. Le novità riguardano, invece, gli attori eter Capaldi, Idris Elba, Michael Rooker, Nathan Fillion, Sean Gunn, David Dastmalchian, Storm Reid, Pete Davidson, Taika Waititi e John Cena.

Vi ricordiamo che The Suicide Squad arriverà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 6 Agosto 2021.