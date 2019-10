Suicide Squad sarà “molto, molto diverso” da Guardiani Della Galassia

Le riprese del nuovo Suicide Squad sono già iniziate e procedono spedite; nel mentre, il regista James Gunn ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan su Instagram, ansiosi di sapere cosa il regista abbia in serbo per loro.

Le riprese del nuovo Suicide Squad sono già iniziate e procedono spedite; nel mentre, il regista James Gunn ha voluto rispondere ad alcune domande dei fan su Instagram, ansiosi di sapere cosa il regista abbia in serbo per loro, riguardo la nuova pellicola di Warner Bros.

Durante una sessione di domande e risposte sul suo account Instagram, James Gunn ha risposto ad un fan che chiedeva, riguardo a Suicide Squad, se ci fossero delle somiglianze con la sua altra creatura, I Guardiani Della Galassia. Domanda legittima, visto il parallelismo tra i membri dei due gruppi, costretti, inizialmente, a lavorare insieme per contrastare un male comune.

Il regista è stato molto diretto nella risposta, sottolineando che saranno molto diversi. Basti pensare che nella Suicide Squad, ad esempio, sono presenti solo villain, mentre i Guardiani della Galassia, per quanto non siano dei santi, sono comunque un gruppo di eroi. Tuttavia, Gunn ha anche sottolineato:”Entrambi sono film fatti da me. Quindi…“.

Questo fa pensare che lo stile e la sensibilità dell’autore saranno comunque presenti all’interno dell’opera, indipendentemente dalle differenze tra le due pellicole.

I lavori su Suicide Squad sono già iniziati, ma molti credevano che avrebbero sentito parlare anche del film Marvel, avendo anch’esso la firma del regista. Nessuna data di uscita, nessun nuovo dettaglio della trama, niente. Gunn si è fatto avanti durante l’estate per ribadire che il terzo film sta arrivando, ma sicuramente non sapremo nulla fino a quando la pellicola della Warner Bros. non sarà terminata.

Il produttore Peter Safran ha elogiato il film e ha chiarito le idee a quelli confusi sul legame con il suo predecessore. Questo non è un sequel e sebbene ci sia stato il film originale di David Ayer, questo sarà puro James Gunn.

“Si chiama Suicide Squad, ma non è un seguito. Lo lascerò da solo ma, sì, si chiama Suicide Squad.”