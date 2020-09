Marvel: 80 Years, da Panini la raccolta di figurine

La Marvel compie nel 2020 ben 80 anni di onorata carriera. La casa editrice di Spider-Man, X-Men e Iron Man, infatti, ha iniziato la sua mirabolante avventura nel 1940, in piena Golden Age. Nel corso di questi decenni, quella che oggi conosciamo come Marvel ha attraversato diverse fasi, cambiando nome, ma contribuendo a creare la storia del comics supereroico, specialmente a partire dalla Silver Age. Una storia, quella di Marvel, che oggi possiamo rivivere grazie alla collezione di figurine Marvel: 80 Years.

In un certo senso, è comprensibile come Panini, editore italiano della Casa delle Idee, abbia deciso di celebrare questo traguardo con un’imperdibile raccolta di figurine. D’altronde, si parla di Panini, che per intere generazioni di italiani è stata sinonimo di interminabili raccolte di figurine di calciatori, dinosauri e decine di altri temi. Scegliere di dedicare una raccolta alla Marvel è un modo appassionante per guidare gli appassionati di fumetti in una cavalcata lunga ottant’anni, rivivendo le tappe storiche della vita di Marvel Comics.

Marvel: 80 Years, raccontare la storia della Casa delle Idee

In 192 figurine, infatti, abbiamo la possibilità di ripercorrere la storia della casa editrice di fumetti che più di ogni altra ha segnato la pop culture. Non pensiamo che trattandosi di una raccolta di figurine questa operazione sia adatta ad un pubblico solo di adolescenti, perché il lavoro di Marco Rizzo, che ha realizzato questo progetto durante il lockdown, è paragonabile a una piccola enciclopedia della storia della Marvel.

Partendo dai primi passi della Timely Comics nel 1940, infatti, ogni pagina dell’album Marvel: 80 Years ci consente di conoscere aspetti finora poco noti anche ai più appassionati lettori dei comics di Vendicatori e compagni. Con la comparsa di Capitan America e la prima Torcia Umana, infatti, nei primi anni ’40 iniziò un’evoluzione di storie e tematiche che segnò la transizione prima ad Atlas Comics ed infine a Marvel Comics.

In tutti questi anni, l’identità Marvel prendeva forma. Per ogni figurina che attacchiamo, scopriamo una nuova verità su questa incredibile casa editrice. Attaccando le figurine di Mostri Marvel & Storie Rosa abbiamo modo di apprendere come da Capitan America si passò ad affrontare nuove tematiche, alla fine della Golden Age, dando vita anche a fumetti rivolti a un pubblico femminile, come Life with Millie, dove comparve anche Patsy Walker, la futura Hellcat.

Ad ogni figurina, singola o doppia, corrisponde una breve didascalia che aiuta a comprendere l’importanza di quanto ritratto nell’immagine. Rizzo ha selezionato con attenzione quali copertine scegliere della lunga produzione marvelliana, offrendo ai lettori non solamente alcuni dei personaggi più amati, ma anche fornendo delle nozioni sull’universo Marvel che ampliano la conoscenza di questo mondo, invogliando anche alla scoperta di nuovi eroi.

Completando l’album, abbiamo modo di rivivere anche alcuni dei momenti più duri della storia contemporanea, come il numero di Spider-Man dedicato alla tragedia dell’11 settembre. All’interno dell’album Marvel: 80 Years, infatti, si dimostra anche come i comics dei supereroi possano essere un modo unico ma emozionante per affrontare il mondo reale. Non a caso, questa sezione dell’album è intitolata come uno dei recenti volumi Marvel più suggestivo, Il mondo fuori dalla finestra, a sua volta nato da un modo di dire del compianto Stan Lee, come raccontò C.B. Cebulski

“Stan Lee diceva sempre che la Marvel è il mondo fuori dalla finestra”

Ed è leggendo questo album di figurine unico che la filosofia del Sorridente Stan sembra palpabile. Oltre alle figurine, infatti, sono presenti anche delle card da collezione, una per ogni bustina, che ritraggono alcuni dei personaggi più amati della Casa delle Idee. Realizzate da autori quali Alex Ross, Gabrielle dell’Otto e Bill Everett, queste 50 card sono una vera e propria collezione nella collezione, che possiamo conservare in un’apposita confezione, compresa nell’acquisto dell’album.

Marvel: 80 Years è un album di figurine adatto a tutti gli appassionati della Casa delle Idee, che andrebbe accompagnato al volume Marvel: 80 meravigliosi anni, scritto da Marco Rizzo e Fabio Licari, che approfondisce ulteriormente la storia della casa editrice che da otto decenni ci emoziona con i suoi supereroi.