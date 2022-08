I numerosi annunci legati al mondo Marvel al San Diego Comic-Con non si sono limitati alle straordinari anticipazioni fatte in merito al Marvel Cinematic Universe, ma si sono estesa al Marvel Universe. Dal ritorno di Claremont a X-Treme X-Men sino alle rivelazioni di grandi eventi che coinvolgeranno i più amati eroi del pantheon marveliano, non sono mancate gustose anticipazioni sul futuro dei comics Marvel. Parte di questo sguardo al domani del Marvel Universe ha coinvolto anche un personaggio che a breve vedremo esordire nel Marvel Cinematic Universe e che il prossimo anno sarà protagonista di un proprio maxi-evento fumettistico: Blade: Vampire Nation.

Dracula e Blade costretti a collaborare in Blade: Vampire Nation

Il rapporto tra il cacciatore di vampiri marveliano e il succhiasangue per eccellenza, Dracula, affonda le proprie radici negli anni ì70, quando in casa Marvel prese vita un comparto orrorifico che portò al fiorire di personaggi divenuti parte di un dark universe in cui esordiano personaggi come Moon Knight, Werewolf by Night e i Figli della Mezzanotte. È come The Tomb of Dracula, però, che assistiamo al primo scontro tra il vampiro per eccellenza e Blade, che da antagonista del Conte è divenuto col tempo uno degli eroi più noti del Marvel Universe, complice la trilogia di film a lui dedicati e interpretati da Wesley Snipes.

Il mondo dei vampiri è una presenza familiare per i lettori marveliani, che di recente hanno visto il popolo guidato da Dracula cercare nuove strade per la propria supremazia, arrivando persino a vedere nel fattore rigenerante di Wolverine la potenziale chiave per la propria evoluzione. Tra Blade e Dracula si è sempre visto una palese avversione, che apparentemente sarà accantonata in Blade: Vampire Nation.

Al momento, Blade è lo sceriffo del mondo dei vampiri, dopo che un tentativo di Dracula di conquistare il mondo è stato sventato dai Vendicatori, scontro in seguito al quale i vampiri sono stati relegati nella loro nazione. Paese in cui Blade è rimasto proprio per controllare il comportamento dei vampiri, Dracula compreso, ed è in questa sua veste che ora si trova a dover offrire il proprio supporto, come ha confermato Mark Brooks:

“Blade sarà convocato da Dracula in persona, per scovare ed eliminare una cospirazione in seno alla comunità dei vampiri”

Blade: Vampire Nation sarà scritta da Mark Russell per i disegni di Mico Suayan, ed arriverà sul mercato americano il prossimo novembre.