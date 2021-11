Marvel ha da poco annunciato Destiny of X, un nuovo capitolo che sconvolgerà nuovamente il nuovo status quo delle testate degli X-Men che colpirà la nazione mutante di Krakoa.

Marvel annuncia Destiny of X, nuovo evento sulle testate degli X-Men

C’è un nuovo capitolo all’orizzonte per le testate dei mutanti Marvel, Destiny of X, evento che arriverà sulle pagine dei fumetti degli X-Men durante l’Estate del 2022.

Destiny of X è stato annunciato dall’editore con un’immagine teaser che riporta alcune parole della mutante Destiny. Irene Adler, questa la vera identità della compagna di Mystica con il potere di prevedere il futuro, è stata di recente reintrodotta nella saga mutante orchestrata da Jonathan Hickman in occasione dell’evento Inferno.

“Il” Futuro non esiste, il Destino non esiste – Irene Adler.

Come i lettori degli X-Men scopriranno sulle pagine di Inferno, Destiny otterrà un ruolo di rilievo dalle pagine della serie. Destiny of X, oltre che essere ovviamente legato al personaggio, potrebbe essere una nuova fase di statu quo per il mondo degli X-Men, proprio come lo sono stati Reign of X e Dawn of X, oppure un nuovo evento che sconvolgerà nuovamente la nazione mutante di Krakoa.

Marvel ha dichiarato che verranno presto rivelati ulteriori dettagli su Destiny of X, probabilmente a partire da metà Dicembre, quando usciranno le prossime anteprime delle uscite Marvel dei primi mesi del 2022. Si tratterà probabilmente del primo arco narrativo delle testate degli X-Men che non vedrà più la direzione di Jonathan Hickman, dato che lo scrittore, nel dichiarare il proprio abbandono di questo impegno, dichiarò che Inferno sarebbe stato l’ultimo evento da lui scritto per i mutanti.

L’impegno di Hickman in Marvel però non si ferma qui, avendo già discusso con gli sceneggiatori delle testate legate agli X-Men di come si svilupperà il loro futuro per i prossimi mesi, ma ha anche svelato di essere già al lavoro su un nuovo progetto per l’editore.

Nell’attesa di saperne di più su Destiny of X e sul futuro degli X-Men, vi suggeriamo di recuperare volumi cardine della gestione di Hickman su Amazon.it, come House of X/Powers of X e il primo arco narrativo della testata principale, X-Men di Jonathan Hickman 1 – Pax Krakoa.