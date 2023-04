Il nuovo corso dei mutanti marveliani, avviatosi con House of X/Powers of X, sta per arricchirsi di un nuovo capitolo, che promette di essere un momento epocale nella storia dei Figli dell’Atomo. Durante il MegaCon di Orlando, infatti, Marvel Comics ha annunciato Fall of X, il nuovo evento mutante che terrà compagnia agli appassionati degli X-Men questa estate, almeno per i Veri Credenti americani.

Marvel Comics annuncia Fall of X, il nuovo maxi evento mutante

Fall of X è un titolo che richiama alla memoria un altro celebre arco narrativo dei mutanti marveliani, Fall of the Mutants, realizzato da Alan Davis e Mark Farmer, che nel 1988 scosse profondamente la vita dei mutanti. Non è la prima volta che il nuovo corso narrativo degli X-Men sottilmente richiama a un celebre capitolo passato della loro storia (ricordate Il processo a Magneto?), ma un titolo come Fall of X non lascia presagire nulla di buono per il futuro dei mutanti, come lascia intendere anche l’illustrazione presentata al MegaCon, in cui Brian Hitck, ispiratosi proprio a un poster promozionale di Fall of the Mutants, ritrae un disperato Xavier inginocchiato tra i cadaveri dei suoi pupilli.

Come da tradizione, Fall of X coinvolgerà tutte le testate mutanti marveliani, che saranno quindi teatro di questo intrigante evento. Abbiamo imparato che a gettare le basi di questi eventi è solitamente il Gala Infernale, il grande evento krakoano in cui i mutanti accolgono la comunità metaumana per condividere i propri successi, occasione in cui solitamente avvengono eventi che rappresentano i semi dei grandi sconvolgimenti dei mesi seguenti.

A rendere ancora più appassionate Fall of X è la rivelazione che in questa occasione assisteremo a un radicale cambiamento di Kitty Pryde. Personaggio che sin dai primi passi della gestione Hickman è stata scritta in modo da presentarla sotto una luce completamente nuova, la leader dei Marauders sembra abbandonare il suo stile piratesco preferendo un look da ninja, rifacendosi a uno dei capitoli più intensi e drammatici del passato di Kitty.