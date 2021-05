Marvel e NBA insieme alla ricerca del prossimo Avenger

Il canale ESPN, Marvel e NBA hanno dato il via ad una collaborazione senza precedenti con la partita di ieri fra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans grazie ad una speciale presentazione/evento intitolata NBA Special Edition Presented by State Farm: Marvel’s Arena of Heroes in cui i giocatori hanno “interagito”, in una trama originale, con Iron Man, Black Panther, Captain Marvel, Captain America, Black Widow e Doctor Strange.

I dettagli della collaborazione fra Marvel e NBA

Non si è trattato solo di animare la grafica pre-parte a tema Marvel, durante l’incontro stesso infatti tre giocatori dei Warriors (Stephen Curry, Draymond Green e Andrew Wiggins) e tre giocatori dei Pelicans (Zion Williamson, Brandon Ingram e Lonzo Ball) sono stati dei veri e propri sorvegliati speciali da parte degli eroi Marvel.

In base alle loro statistiche (punti segnati, rimbalzi, assist e stoppate a cui sono stati sottratti le palle perse, i tiri sbagliati e tiri liberi non andati a segno) hanno infatti guadagnato degli speciali Marvel Hero Point. Il giocatore della squadra uscita vincente con il maggior numero di Marvel Hero Point è stato incoronato il primo Marvel’s Champion a cui ne seguiranno altri nelle prossime settimane in altrettante partite.

Tutto questo perché una nuova e sconosciuta minaccia sta costringendo gli Avengers ad allargare i propri ranghi ai migliori atleti della Terra, e quali esempi migliori se non i giocatori della NBA?

Mike Pasciullo, vice presidente del marketing e della comunicazione di Marvel Entertainment, ha dichiarato:

ESPN, Marvel e NBA per anni hanno fatto incontrare sport e supereroi attraverso i fumetti, documentari ed altre forme di narrazione che hanno celebrato gli atleti e le loro straordinarie capacità. NBA Special Edition Presented by State Farm: Marvel’s Arena of Heroes è solo la prima di una serie di iniziative volte a portare il rivoluzionario storytelling del Marvel Cinematic Universe nelle partite NBA e mostrare ai fans l’inedito punto di vista degli eroi Marvel sui campioni dell’NBA.

