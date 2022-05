Stan Lee potrebbe tornare in vita nel Marvel Cinematic Universe! Era proprio il Sorridente Stan a sostenere che le porte dell’aldilà marveliana fossero girevoli, indicando come nei comics della Casa delle Idee nessun personaggio morisse davvero (salvo zio Ben e Mar-Vell), ma sembra che ora anche il Generalissimo possa tornare a vivere all’interno dei mondi trattati dalla sua decennale attività di nume tutelare della nona arte. Secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter, sarebbe stato sottoscritto un accordo che consenta di utilizzare l’immagine di Stan Lee all’interno di produzioni legate al Marvel Cinematic Universe e non solo.

Marvel si assicura i diritti d’immagine di Stan Lee, nuovi cameo all’orizzonte?

Le notizie in tal senso sembrano indicare il raggiungimento di un accordo con lo Stan Lee Universe, un progetto condiviso tra Genius Brands Internationale e POW! Entertainment, che prevede la possibilità di utilizzare la figura di Stan Lee all’interno di futuri film e progetti televisivi. Non solo, secondo quanto concordato il nome del Generalissimo potrebbe venir utilizzato anche parchi tematici Disney e nel merchandise. Al momento non è stato precisato quando questo accordo prenderà vita, ma diventa ragionevole supporre che i prossimi film del Marvel Cinematic Universe potrebbero nuovamente offrirci i tanto amati cameo di Stan Leo, interrottisi alla morte di Lee e che hanno vista come sua ultima apparizione quella in Avengers: Endgame, tradizione iniziate con la sua prima apparizione nel film per la TV Il Processo di Hulk (1989). A commentare questa incredibile notizia è stato il CEO di Genius Brands, Andy Heyward:

È un modo sicuro per far sì che Stan, tramite le tecnologie digitali o registrazioni e altre fonti, possa continuare a vivere all’interno dei più importanti luoghi legati alla sua immagine, come i film Marvel e i parchi Disney. E’ un accordo incredibile.

Il comprensibile entusiasmo dei fan porta i vertici di Marvel a dover fare valutazioni accorte per comprendere come utilizzare al meglio le possibilità offerte da questo accordo. Le clausole sottoscritte, infatti, riguardano l’immagine, la firma, la voce e il nome stesso di Lee, oltre a tutte le apparizioni del Generalissimo nel corso della sua lunga carriera. Questa possibilità, inoltre, potrebbe spingere i Marvel Studios a rivedere la loro decisione di non far più apparire Stan Lee, tramite cameo, nei propri film, come comunicato alla morte dello storico autore Marvel:

Questa è la leggenda, l’uomo, che non proveremo mai a sostituire. Altre persone ci gireranno attorno, ma c’è un solo Stan Lee.

Parole che volevano tributare il giusto riconoscimento all’importanza di Lee nel mondo del fumetto supereroio. Grazie alla sua lunga carriera e a storiche collaborazioni con nomi leggendari come Jack Kirby, Steve Ditko o Don Heck, Stan Lee ha contribuito a creare alcuni dei personaggi più amati della Casa delle Idee, come Fantastici Quattro, X-Men, Spider-Man o Iron Man

