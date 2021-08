A Novembre vedremo tornare in azione Clint “Hawkeye” Barton nella serie tutta dedicata al personaggio su Disney+, e come ormai è ben noto Barton non sarà l’unico Occhio di Falco ad apparire sul piccolo schermo. Sarà infatti affiancato a Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld, giovane spalla dell’arciere degli Avengers. Marvel, per l’occasione, lancerà in fumetterie una nuova serie dedicata proprio alla ragazza.

Marvel presenta la nuova serie Hawkeye: Kate Bishop

Hawkeye: Kate Bishop sarà una miniserie composta da 5 spillati, scritti e disegnati rispettivamente da Marieke Nijkamp e Enid Balám. In questa nuova storia, Kate seguirà il consiglio di alcuni amici e compagni, abbandonando la East Coast per tornare a casa a New York, seguendo un caso di furto di gioielli avvenuto nella città.

La sceneggiatrice ha raccontato alcuni dettagli riguardo la serie Hawkeye: Kate Bishop e sono stati pubblicati anche alcuni design per la serie a fumetti.

Kate è sempre stata una dei miei personaggi preferiti, e poterne scrivere una serie è per me elettrizzante. Non posso ancora raccontare niente riguardo sopratutto ai personaggi che Kate incontrerà nella serie, ma vi prometto che troverete della facce familiari, ad esempio un cane molto agitato, qualcuno legato al passato di Kate, alcuni villain con un gesto talento per la recitazione. Kate ha ormai una certa esperienza, è una delle più apprezzate investigatrici private. Ha riportato in auge i Vendicatori della Costa Ovest. Kate ora ha deciso di tornare a New York, dopo essere stata invitata all’eccentrico resort Chapiteau per risolvere un misterioso furto di gioielli.

Una delle fonti di ispirazione per la serie Hawkeye di Disney+ c’è anche la serie a fumetti scritta da Matt Fraction e disegnata da David Aja, uno dei fumetti più apprezzati degli ultimi anni. Panini Comics ha pubblicato tutto il ciclo in una soluzione unica in un omnibus, disponibile su Amazon.it.

La miniserie Hawkeye: Kate Bishop uscirà a Novembre 2021, in concomitanza con l’uscita della serie tv Hawkeye su Disney+, il cui primo episodio sarà disponibile dal 24 Novembre. La serie è scritta da Jonathan Igla, diretta da Bert & Bertie e Rhys Thomas. Nel cast, oltre a Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, figureranno anche Florence Pugh, già entrata a far parte del Marvel Cinematic Universe nei panni di Yelena Belova in Black Widow, Vera Farmiga, Tony Dalton, Zahn McClarnon e Fra Fee.