Marvel si prepara a festeggiare i 25 anni del suo “Marvels”

Marvel si prepara a celebrare i 25 anni di una delle sue storie più belle e ammirate di sempre: Marvels, perla fumettistica creata da Kurt Busiek e Alex Ross, con cui la Casa delle Idee raccontò la genesi del mondo Marvel così come lo conosciamo sul pianeta Terra, partendo dal primo supereroe in assoluto: la prima Torcia Umana.

La particolarità è che questa non è una storia supereroistica vissuta “dall’interno”, ma è narrata dall’esterno tramite gli occhi dell’uomo comune, per la precisione del giornalista fotografico Phil Sheldon, dando quindi la possibilità al lettore di vedere i supereroi dall’esterno.

A partire dai primi mesi del 2019, quindi, Marvel celebrerà uno dei suoi capolavori narrativi commissionando ad Alex Ross alcune copertine per le principali testate ovvero Fantastic Four n°6, Tony Stark: Iron Man n°9, The Immortal Hulk n°16, a cui seguirà il coinvolgimento di circa 20 artisti, ancora da annunciare, che tributeranno la storia attraverso diverse copertine su altre testate.

La stessa Marvels, infine, tornerà a rivivere tramite l’iniziativa “Marvels Annotated”, ovvero una nuova miniserie composta da quattro numeri, che oltre a riprendere la storia originale sarà arricchita dai commenti degli autori originali, con copertine inedite e variant cover ad opera di Paolo Rivera.