Marvel su Rai Play due documentari gratuiti

Marvel su Rai Play: per poco più di una settimana, gratuitamente, infatti saranno disponibili due documentari che ricostruiscono la storia della Casa delle Idee.

Nello specifico si tratta di Marvel Stories, uscito nel 2015 per la regia di Philippe Guedj e Philippe Roure, in cui si pone particolare attenzione agli ultimi anni di attività della casa editrice e nello specifico quelli dell’esplosione del Marvel Cinematic Universe.

Vicina alla bancarotta a metà degli anni novanta, la Marvel ha riguadagnato in breve tempo il centro del mercato, grazie al rilancio cinematografico dei suoi personaggi. Il documentario ricostruisce la storia del popolarissimo marchio.

E Marvel Renaissance, uscito nel 2014 sempre per la regia di Philippe Guedj e Philippe Roure, che invece affronta gli anni ’90 della casa editrice con la sua famosa bancarotta.

X-Men, Spider-Man, Iron Man, Batman, Superman, Capitan America, Avengers, Wolverine: dal 2000, i supereroi sono sfuggiti per il bene dei fumetti in cui sono nati per invadere Hollywood e il nostro universo culturale. Oggi si trovano ovunque, ma verso la fine degli anni ’90 hanno rischiato di sparire per sempre, a causa del naufragio finanziario della Marvel, l’editore leader in questo genere negli Stati Uniti.

Questi due documentari Marvel su Rai Play fanno sicuramente da corollario a quelli presenti su Disney Plus nel canale dedicato ai contenuti Marvel.

Marvel Studios: Assembling a Universe che ripercorre l’ascesa della Marvel e nello specifico dei Marvel Studios a fenomeno culturale e commerciale del nuovo millennio immortalato in questo breve documentario da 45 minuti circa del 2014, in cui si ripercorrono le tappe che hanno portato alla creazione delle pellicole campioni di incasso in tutto il mondo con interviste esclusivi ai protagonisti e inediti filmati dietro le quinte realizzati durante la lavorazione dei film stessi e Marvel 75 anni: da pulp a pop! che è una testimonianza imprescindibile soprattutto per chi si è appassionato alla Marvel grazie ai film ma conosce poco del retroterra fumettistico che ha generato il fenomeno di massa noto come Marvel Cinematic Universe.