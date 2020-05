Marvel torna a pubblicare fumetti ma senza X-Men, Conan e Star Wars

Nella tarda serata di venerdì, Marvel e Diamond Comic Distributors – l’ex distributore monopolista del mercato americano e anglosassone – hanno confermato che la Casa delle Idee tornerà a distribuire le sue novità a fumetti a partire dal prossimo 27 maggio con un calendario di uscite ridotto e in cui non compaiono per il momento la maggior parte di quelle serie che di fatto sono dei best seller per la Marvel stessa fra cui X-Men, Captain America, Fantastic Four, Wolverine, Spider-Woman, Gwen Stacy, Conan the Barbarian e Star Wars.

La scelta è stata consapevole da parte della Marvel che ha voluto optare per un calendario definito “ben bilanciato” e che la data di ripresa effettiva delle uscita è stata valutata attentamente

“nel modo più sensato e premuroso per i fan, i creatori di contenuti e l’industria stessa durante quest’imprevedibile periodo”.

Oltre alla serie sopracitate mancano all’appello anche tutte quelle connesse alle uscite cinematografiche che come sappiamo sono slittate sempre a causa dell’emergenza sanitaria dettata dal Coronavirus che aveva stoppato le attività di distribuzione delle novità a fumetti e la chiusura delle fumetterie americane.

La Marvel ha indicato come possibile data per una ripresa a pieno regime delle uscite intorno alla seconda metà di luglio mentre sono state dichiarate in pausa, ma senza fornire ulteriori dettagli, una folta selezione di altre serie e mini-serie che avevano già portato allo stop, e al taglio, di circa il 15/20% della produzione lasciando a causa numerosi professionisti – per tutti i dettagli cliccate QUI. Non è stata fornita una da di ripresa di questa serie né tanto meno è stata confermato la loro effettiva ripresa.

Questo è il nuovo calendario delle uscite americane che comprende spillati, serie digitali e volumi:

Mercoledì 27 maggio

AMAZING SPIDER-MAN #43

AVENGERS #33

MARAUDERS #10

STAR WARS: DOCTOR APHRA #1

VENOM #25

Mercoledì 3 giugno

ASTONISHING X-MEN BY JOSS WHEDON & JOHN CASSADAY OMNIBUS HC

GHOST RIDER VOL. 1 TPB

MEPHISTO: [CLASSIC] TPB

SENSATIONAL SHE-HULK BY JOHN BYRNE OMNIBUS HC

SPIDER-MAN & VENOM: DOUBLE TROUBLE GN-TPB

SW DARTH VADER POSTER BOOK

THE AMAZING MARY JANE VOL. 1: DOWN IN FLAMES, UP IN SMOKE TPB

X-MEN VOL. 1 TPB

Mercoledì 10 giugno

BLACK CAT #11

DAREDEVIL #20

DEADPOOL #5

EXCALIBUR #10

MILES MORALES: SPIDER-MAN #17

NEW MUTANTS #10

Mercoledì 17 giugno

CONAN: THE BOOK OF THOTH TPB

DAREDEVIL BY CHIP ZDARSKY VOL. 3 TPB

DAWN OF X VOL. 5 TPB

IRON MAN EPIC COLLECTION VOL. 17 TPB

MARVEL MASTERWORKS: THE AVENGERS VOL. 20 HC

SILVER SURFER OMNIBUS VOL. 1 HC (NEW PRINTING)

STAR WARS: AGE OF REBELLION HC

THE UNBEATABLE SQUIRREL GIRL: BIG SQUIRRELS DON’TCRY GN-TPB

Mercoledì 24 giugno

2020 RESCUE #2

CAPTAIN AMERICA: MARVELS SNAPSHOTS #1

EMPYRE #0 AVENGERS

IMMORTAL HULK #34

IRON MAN 2020 #4 FLUORESCENT

SPIDER-HAM #5

STAR WARS: BOUNTY HUNTERS #3

THOR #5

AMAZING FANTASY OMNIBUS HC (NEW PRINTING)

FANTASTIC FOUR EPIC COLLECTION: NAME IS DOOM TPB

IRON MAN: THE ULTRON AGENDA TPB

MARVEL-VERSE: BLACK WIDOW GN-TPB

MORBIUS THE LIVING VAMPIRE OMNIBUS HC

YONDU TPB

Mercoledì 1 luglio

DAWN OF X VOL. 6 TPB

EXCALIBUR TPB

INFINITY GAUNTLET MARVEL SELECT HC

MARVEL MASTERWORKS: THE SPECTACULAR SPIDER-MAN VOL. 3 HC

MARVEL’S BLACK WIDOW PRELUDE TPB

TIMELY’S GREATEST: THE GOLDEN AGE SUB-MARINER BY BILL EVERETT – THE POST-WAR YEARS OMNIBUS HC

WHAT IF? CLASSIC: THE COMPLETE COLLECTION VOL. 4 TPB

X-MEN MILESTONES: MESSIAH WAR TPB

YOUNG AVENGERS BY GILLEN & MCKELVIE: THE COMPLETE COLLECTION TPB

Mercoledì 8 luglio

BLACK PANTHER AND THE AGENTS OF WAKANDA #8

DR. STRANGE #5

EMPYRE #0 FANTASTIC FOUR

GHOST RIDER #7

MARVELS X #4

STRANGE ACADEMY #2

X-FORCE #10

X-MEN: GOD LOVES, MAN KILLS EXTENDED CUT #1

AMAZING SPIDER-MAN BY NICK SPENCER VOL. 7 TPB

IMMORTAL HULK VOL 2 HC

MARAUDERS VOL. 1 TPB

MARVEL MONOGRAPH: THE ART OF FRANK CHO TPB

MARVEL’S SPIDER-MAN POSTER BOOK TPB

MILES MORALES SPIDER-MAN (NEW PRINTING)

SAVAGE SWORD OF CONAN: THE ORIGINAL MARVEL YEARS OMNIBUS VOL. 3 HC

STAR WARS LEGENDS EPIC COLLECTION: LEGACY VOL. 3

Per quanto riguarda invece le uscite italiane Marvel, Panini Comics ha recentemente il nuovo calendario aggiornato con la ripresa anche da noi della distribuzione della novità – cliccate QUI per tutti i dettagli.