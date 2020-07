Mascherine in tessuto Disney in arrivo su shopDisney

Mascherine in tessuto Disney: da oggi sarà possibile acquistare in pre-ordine le nuove mascherine disponibili su shopDisney. Ed i ricavi delle vendite, saranno destinati all’associazione della Croce Rossa in Europa e in Italia.

Sono colorate, in tessuto lavabile e riutilizzabili, e si ispirano ai personaggi più amati non solo dell’universo Disney, ma anche Star Wars, Marvel e Pixar: da Topolino a Baby Yoda, da Elsa a Forky, passando per Hulk e Black Panther. Arrivano le nuove mascherine in tessuto Disney e ad annunciarlo è lo stesso shopDisney, punto di riferimento per l’acquisto online dei prodotti del noto franchise.

Le mascherine in tessuto Disney sono adatte ai più piccoli e a tutta la famiglia; e sembra che Disney sia vicino proprio alle famiglie in questo particolare momento di difficoltà causato dal Covid-19. L’acquisto delle mascherine su shopDisney consentirà infatti non solo la destinazione del 100% dei ricavi, fino a € 560.000, alle diverse realtà della Croce Rossa dislocate in Europa, compresa Croce Rossa Italiana; ma anche la donazione di 100.000 mascherine in tessuto alle famiglie e ai bambini in difficoltà, attraverso la collaborazione con le associazione di beneficenza partner di Disney.

Francesco Rocca, Presidente della Croce Rossa Italiana, si è espresso in merito:

La donazione da parte di Disney, che ringrazio a nome di tutta la Croce Rossa Italiana, avrà un impatto importante nelle comunità in cui operiamo. Avremo infatti la possibilità di potenziare ulteriormente i nostri servizi in risposta alla pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze socio-economiche.

Da oggi sarà quindi possibile acquistare in pre-ordine le mascherine in tessuto Disney attraverso questo link, disponibili in confezioni da quattro e nelle misure small, medium large ed extra large. Le mascherine, che non rappresentano un dispositivo medico, saranno poi spedite a partire da agosto, con tutti i personaggi più celebri del franchise ad animarle con colori sgargianti. C’è solo l’imbarazzo della scelta.