Masters of the Universe: Revelation, in arrivo il fumetto di Dark Horse

Il prossimo futuro sarà decisamente pieno di soddisfazioni per tutti i fans di He-Man. Sono in arrivo un bel po’ di cose a loro dedicate, comprese ben due serie animate sui Masters of the Universe in esclusiva Netflix. Una di queste, Masters of the Universe: Revelation, sarà anche accompagnata da un fumetto prequel, edito da Dark Horse, che uscirà in quattro episodi a tiratura limitata.

Masters of the Universe: Revelation #1 cover by Stjepan Šejić. (Image Credit: Dark Horse/Mattel)

I produttori esecutivi di questa serie a fumetti sono Kevin Smith e Rob David, i testi sono affidati a Tim Sheridan, i disegni a Mindy Lee (Crimson Lotus) e le copertine saranno opera di Stjepan Šejić, Mike Mignola, Bill Sienkiewicz, Walt Simonson, Laura Martin, più altri artisti ancora da rendere noti.

L’arco temporale in cui prenderà vita Revelation parte esattamente dal finale della serie originale dei Masters of the Universe della Filmation, risalente al 1983, e andrà a coprire tutti gli eventi che accadranno tra questa serie e quella di prossima uscita su Netflix. La trama, senza troppi dettagli, vedremo come He-Man, dopo aver salvato suo padre, Re Randor, da un attacco del mostruoso Orlax, si renda conto della connessione tra la sua Spada del Potere e questa orrenda bestia. Secondo un comunicato stampa di Dark Horse, grandi cambiamenti aspettano anche l’affascinante Teela (la cui action figure originale potete acquistare a questo link), che “prenderà le redini di una potente eredità“, presumibilmente riferita a quella della propria madre, Sorceress.

All’origine della commercializzazione del franchise dei Masters of the Universe, avvenuto ormai quasi quarant’anni fa, ogni action figure era venduta accompagnata da un volumetto a fumetti. Questo accostamento tra un fumetto e un nuovo prodotto a marchio MOTU, potrebbe essere dunque visto come una sorta di “ritorno al passato” o, per meglio dire, una moderna prosecuzione di una vecchia tradizione legata al marchio.

Il prequel a fumetti di Masters of the Universe: Revelation edito da Dark Horse, uscirà ufficialmente il 7 luglio 2021, con numeri a cadenza mensile fino ad ottobre.

Masters of the Universe: Revelation #1 variant cover by Mike Mignola (Image Credit: Dark Horse/Mattel)

Per quanto riguarda invece l’uscita della serie Netflix, purtroppo non si ha ancora una data precisa. Per contro però, possiamo dire con certezza che il cast di doppiatori originali vanta nomi davvero di tutto rispetto, come Chris Wood a dare la voce a He-Man, Mark Hamill a Skeletor, Sara Michelle Gellar a Teela e Lena Headey a Evil-Lyn. Insomma, anche sul lato doppiaggio un bel po’ di nomi de eccellenza!