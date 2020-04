Asmodee e Dark Horse pubblicheranno libri illustrati di Android Universe, Arkham Horror e KeyForge

Asmodee Entertainment e Dark Horse Comics hanno siglato un accordo per lo sviluppo di una serie di libri illustrati con le IP di punta del colosso del gioco da tavolo.

Con questo accordo Dark Horse avrà accesso al portfolio di Asmodee, che consta di oltre 300 diverse licenze, con cui creerà una serie di libri illustrati ispirati a Android Universe, Arkham Horror e KeyForge. Questi nuovi artbook espanderanno l’aspetto visivo di queste licenze, grazie alla realizzazione di una serie di illustrazioni e contenuti inediti.

Grazie a questi nuovi artbook gli appassionati potranno immergersi nelle atmosfere fantascientifiche heinleniane di Android Universe, in quelle ispirate ai racconti horror di H.P. Lovecraft di Arkham Horror e nel mondo techno-fantasy alieno del Crogiolo di KeyForge.

L’arrivo di questi artbook andrà ad arricchire ancora di più l’offerta legata alle IP Asmodee, basti pensare agli annunci recenti legati a KeyForge e Arkham Horror, due tra i franchise più popolari e amati dell’editore, che riceveranno nuove espansioni e persino un adattamento a gioco di ruolo.

Andy Jones, head di Asmodee Entertainment, ha commentato che Dark Horse, per via della qualità dei suoi libri illustrati è uno studio il cui stile si presta in modo naturale a raffigurare la ricchezza di dettagli e la varietà dei diversi universi narrativi di Arkham Horror, KeyForge e the Android Universe. Questi artbook rappresenteranno così un accessorio indispensabile per gli appassionati di questi franchise ludici.

Ian Tucker, editor Dark Horse Comics, lavorare su questi universi sarà qualcosa di eccitante, poiché egli stesso si ritiene un appassionato dei titoli in questione. L’obiettivo di Dark Horse sarà quello di mostrare in tutta la loro magnificenza gli universi di Asmodee.

L’uscita prevista per il primo libro illustrato sarà entro la fine dell’anno, non è ancora stato reso noto a quale licenza tra le tre sarà dedicato il primo artbook.