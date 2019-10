Matrix 4 proporrà una grande storia, secondo Abdul-Mateen!

Dopo l'ufficialità, l'attore Yahya Abdul-Mateen II ha parlato ai microfoni di Variety, affermando che sarà una grande storia quella di Matrix 4.

Dopo le tantissime indiscrezioni, è arrivata finalmente l’ufficialità: l’attore Yahya Abdul-Mateen II farà parte ufficialmente del cast di Matrix 4, la nuova pellicola di Lana Wachowski. In queste ore, Abdul-Mateen II ha rilasciato un’intervista a Variety, e ha raccontato alcune informazioni interessanti.

“Ho la responsabilità di difendere qualcosa che è già stato fatto, e allo stesso tempo di dare il mio contributo. Non vedo l’ora di fare la stessa cosa nel mondo di ‘Matrix’. Penso che sia anche una storia importante che stiamo per raccontare“, spiega Abdul-Mateen nell’intervista, durante la premiere di Watchmen.

Abdul-Mateen, inoltre, ha spiegato che avrà un ruolo da protagonista nella nuova pellicola, insieme a Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss. Secondo le sue parole, ha ottenuto l’incarico timidamente. “Ho fatto un provino; non c’era niente di straordinario per quel che era quel processo. Ho incontrato Lana [Wachowski] e abbiamo parlato“.

L’attore, inoltre, ha paragonato Watchmen a Matrix per il calore delle due community esprimono per questi due franchise. “Quando fai qualcosa che tonnellate di persone amano e che sono fedeli a molte volte alle persone non piace il cambiamento. Penso che provenga tutto da un luogo d’amore. È facile da trovare”.

Vi ricordiamo, infine, che Matrix 4 non ha una data d’uscita. Nel frattempo, gli appassionati si dovranno accontentare di Watchmen, che debutterà ufficialmente il prossimo 20 ottobre. Naturalmente, seguiranno aggiornamenti.