Matrix Resurrections, è tempo di volare nel nuovo spot del film

Matrix Resurrections è uno dei film più attesi tra quelli in uscita a inizio 2022 in Italia, segnando di fatto il ritorno della saga diretta da Wachowski uscita tra gli anni ’90 e i 2000 (e che trovate a questo indirizzo in offerta speciale). Keanu Reeves vestirà nuovamente nei panni di Neo, al fianco di Carrie-Anne Moss nel ruolo di Trinity. Dopo il primo trailer ufficiale del film rilasciato alcune settimane fa, è ora il turno di un nuovo spot internazionale ricco di scene inedite e che trovate poco più in basso.

Il filmato mostra Neo e Trinity in azione, con il giovane Morpheus interpretato da Yahya Abdul-Mateen II che spiega al protagonista che è “tempo di volare”. Il nuovo spot mostra anche alcune scene inedite in cui vediamo Neo privo della consueta capigliatura lunga, come se in qualche modo si fosse nuovamente risvegliato da Matrix. La sinossi ufficiale del film in uscita recita:

In un mondo dove esistono due realtà due realtà, la vita di tutti i giorni e ciò che c’è dietro ad essa, Thomas Anderson dovrà scegliere se seguire ancora una volta il bianconiglio. La scelta, anche se un’illusione, è ancora l’unico modo per entrare o uscire da Matrix, che è più forte, più sicuro e più pericoloso che mai.

Matrix Resurrections vedrà nel cast anche di Jada Pinkett Smith come Niobe, oltre Lambert Wilson come Il Merovingio e Daniel Bernhardt nei panni dell’Agente Johnson. A questi vanno ad aggiungersi Andrew Caldwell, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Ellen Hollman, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Christina Ricci, Max Riemelt e Brian J. Smith. Scritto e diretto da Lana Wachowski con la partecipazione di Aleksander Hemon e David Mitchell (Cloud Atlas), Matrix Resurrections è in uscita nelle sale americane il 22 dicembre 2021, mentre in Italia è previsto per il 1° gennaio 2022.