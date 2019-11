McFarlane Toys: Bandai distribuirà le action figure da collezione nel Regno Unito e in Irlanda

È di ieri la notizia che Bandai UK si è assicurata la distribuzione della gamma di prodotti McFarlane Toys per i mercati del Regno Unito e della Repubblica d’Irlanda, compiendo una nuova, importante mossa sul mercato delle action figure da collezione per l’azienda di giocattoli nipponica.

Nata dall’amore per la cultura pop di Todd McFarlane, creatore di Spawn e Venom e produttore e regista vincitore dei premi Grammy ed Emmy Awards, McFarlane Toys è leader del settore delle action figure, di cui, come molti sostengono, ha ridefinito gli standard. McFarlane Toys ha nel proprio catalogo un ampio portafoglio di licenze dei migliori brand della cultura pop odierna.

“Siamo entusiasti di avere l’opportunità di lavorare con McFarlane Toys, poiché ammiriamo da tempo la loro gamma di prodotti“, ha affermato Nic Aldridge, amministratore delegato di Bandai UK Ltd. “Sono esperti nel trovare e assicurarsi esattamente le proprietà intellettuali giuste per il mercato dei collezionisti di alto profilo, fornendo al contempo al mercato di massa giocattoli utilizzabili di alta qualità con varie fasce di prezzo “.

I clienti potranno iniziare a vedere la linea di prodotti nelle prossime anteprime e potranno prenotare un appuntamento per visionare la gamma di action figure presso lo stand Bandai alla London Toy Fair 2020. Bandai invita inoltre quei clienti a cui capita di viaggiare a Hong Kong di andare a vedere l’intera gamma di prodotti presso lo showroom McFarlane.

Sono davvero molti i brand di successi di cui McFarlane Toys realizza action figure su licenza, tra cui Harry Potter, Stranger Things, Call of Duty, Borderlands, Fortnite e Game of Thrones, giusto per citarne alcuni.