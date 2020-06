MechaTop, via al Kickstarter!

È iniziata ieri pomeriggio la campagna di crowdfunding sulla piattaforma Kickstarter di MechaTop, il wargame di Tabletop Systyem LTD pensato per consentire agli appassionati dei modelli di robot di varie serie animate e lungometraggi di creare vere e proprie battaglie tra quei colossi di metallo.

Progetto rivolto in origine ai soli GunPla e incentrato quindi solo sull’universo creato nella serie Mobile Suit Gundam, è stato in seguito rivoluzionato per essere esteso a qualsiasi mecha e giant robot nato in una serie dagli anni Settanta a oggi, come potete leggere nel nostro precedente articolo.

Il sistema di gioco di MechaTop è rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto da noi testato lo scorso inverno (vi rimandiamo al relativo articolo per maggiori informazioni), sebbene da quanto emerge dalla pagina della campagna Kickstarter, siano state aggiunte delle importanti novità.

Innanzitutto, notiamo con estremo piacere che è stata introdotta una modalità di gioco in solitario, che consente di giocare contro i modelli avversari controllati da un sistema di intelligenza artificiale guidato da un dado a sei facce. Questa risulta essere un’ottima alternativa per chi vuole fare pratica prima di sfidare i propri amici, per chi non sempre ha un avversario fisico a disposizione con cui cimentarsi o semplicemente desidera giocare da solo. Come add-on al Kickstarter sarà possibile anche acquistare un mazzo di carte dedicato esclusivamente a questa modalità, che renderà il gioco più fluido e andrà a limitare la prevedibilità del risultato del dado.

La scatola base di MechaTop, che ricordiamo non conterrà alcuna miniatura poiché prevede che i giocatori usino i propri modelli, che siano in kit da costruire o action figure, è piuttosto ricca di materiali, tra schede pilota, schede di moderni mezzi militari, carte per i danni e segnalini e token in quantità. Oltre a tutto ciò, dal sito del gioco sarà possibile scaricare gratuitamente, grazie al proprio codice personalizzato, le più di 250 schede dei robot già testate in gioco.

Questi materiali andranno a espandersi ulteriormente grazie agli stretch goal previsti dalla campagna di crowdfunfing di MechaTop. Questi, oltre all’aggiunta di elementi fisici, permetteranno ai sostenitori di esprimersi in un sondaggio in cui si deciderà la prossima unità mecha di cui il gruppo di playtest dovrà sviluppare la scheda, che andrà ad aggiungersi a quelle già presenti sul sito. La lista delle schede dei robot che i giocatori potranno scaricare e stampare, o da cui potranno prendere ispirazione per creare i propri mecha, è scaricabile al seguente link.

Inoltre, come ulteriori add-on al Kickstarter, i sostenitori del progetto potranno acquistare anche un paio di volumi di sicuro interesse:

Il Libro della Campagna : aggiunge sei nuove classi pilota e un sistema di esperienza e aumento di livrello più avanzato, così da consentire anche la creazione di piloti “multiclasse” e l’acquisto di competenze da altre classi. Il volume, inoltre, contiene l’introduzione alla storia che sta alla base del crossover di MechaTop e una campagna correlata per 1-8 giocatori con 24 missioni. Suggerimenti per creare le proprie campagne “evolutive” e di “sopravvivenza” concludono infine il tutto.

Notizia decisamente positiva per i sostenitori italiani del progetto, è la possibilità di evitare le spese di spedizione, ritirando MechaTop presso uno degli eventi nazionali che si svolgeranno nel corso del 2021.

Infine, il Kickstarter annuncia anche la possibilità di acquistare uno o più pezzi originali di MechaTop, ovvero i modelli realizzati costruiti e colorati dai ragazzi di Tabletop Systyem LTD e che sono stati utilizzati per i playtest e per le foto della campagna pubblicitaria di MechaTop.

Se tutto ciò non fosse sufficiente a destare il vostro interesse, i ragazzi di Tabletop Systyem LTD hanno associato al Kickstarter di MechaTop anche un interessantissimo concorso giveaway che consentirà di vincere un impressionante e massiccio modello in scala 1/144 di un Neo Zeong, direttamente da Mobile Suit Gundam Unicorn, alto ben 88 cm.

Per maggiori informazioni su MechaTop e la campagna di crowdfunding, vi rimandiamo alla relativa pagina Kickstarter.