Grandi notizie per i fan del cavaliere oscuro. Deadline ha appena lanciato la notizia bomba secondo cui Matt Reeves, regista di The Batman, ha firmato un mega contratto con la Warner per mappare il futuro del franchise. Si tratta di un accordo senza precedenti che prevede che ogni suo lavoro debba essere visionato dall’intero comparto produttivo della major: progetti cinematografici, animati e televisivi. E come se non bastasse, il regista ha già iniziato a scrivere il sequel di The Batman.

Matt Reeves sta scrivendo The Batman 2

Un sospiro di sollievo per i fan, dunque, dopo che nelle ultime settimane si era diffusa la voce sul mancato via libera al sequel del film con Robert Pattinson. L’attore tornerà nuovamente a bordo del franchise e Mattson Tomlin co-scriverà il film assieme a Matt Reeves. “Fare di questo leggendario studio la mia casa è un sogno”, ha dichiarato Reeves in un comunicato. “Sono davvero entusiasta di lavorare con Mike, Pam, Channing e i nostri team per portare sul grande e piccolo schermo storie accattivanti di cui sono davvero appassionato”.

The Batman ha incassato oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo (a fronte di un budget di circa 200 milioni) e ha ricevuto critiche positive dalla stampa e dal pubblico. Il film, della durata di 3 ore, ha mostrato ai fan un Batman nel suo secondo anno di attività in quel di Gotham, prendendo spunto da alcune delle opere più importanti dedicate al cavaliere oscuro e mettendo in risalto il suo lato da detective.

Ma non è tutto, perchè la “The 6th & Idaho”, Compagnia di produzione di Matt Reeves, collaborerà con Warner Bros. Television Group per la realizzazione di The Penguin, serie TV incentrata sull’ascesa criminale di Oswald Cobblepot aka Pinguino, nuovamente interpretato da un camaleontico Colin Farrell. Non è ancora stato ufficialmente confermato, ma lo show dovrebbe essere Rated R a differenza di The Batman, rimasto ancorato al PG-13 per volere della Warner. Arriverà in esclusiva su HBO Max, così come altri progetti in lavorazione tra cui uno spinoff sull’Arkham Asylum.