La serie TV Game of Thrones è una delle più seguite tra quelle prodotte da HBO, arrivata in Italia grazie a Sky. Se vi piacciono i giochi di costruzione e siete anche appassionati di gadget e accessori a tema delle vostre serie preferite, i prodotti di MEGA Construx sono ciò che state cercando. Creata e scritta da David Benioff e D. B. Weiss, è liberamente ispirata al ciclo letterario delle Cronache del ghiaccio e del fuoco (A Song of Ice and Fire) di George R. R. Martin. Il segreto del suo successo? Una trama semplice e avvincente che sa prendere lo spettatore e tenerlo incollato allo schermo, con la sua semplicità dei suoi colpi di scena improvvisi e delle situazioni critiche dei personaggi. La trama è diretta e lineare, non perde tempo. Racconta ciò che deve raccontare.

Scopriamo insieme alcuni dei migliori set MEGA Construx a tema Game of Thrones, che permettono di ricreare a casa le ambientazioni e le scene viste nella serie.

MEGA Construx Game of Thrones #GKM68 The Iron Throne

Domina tutti i regni del Continente Occidentale costruendo il bramato Trono di Spade. Forgiato per il volere di Aegon il Conquistatore, il Trono di Spade è lo scranno reale che rappresenta tutto il potere di Westeros. Costruisci il trono e scegli chi deve governare collocando 1 dei 4 micro personaggi inclusi al suo giusto posto: Daenerys Targaryen, Jon Snow, il Re della Notte o Cersei Lannister. Nomina il tuo re o la tua regina, poi inchinati.

MEGA Construx Game of Thrones #GNF03 The Red Keep

Situato nella capitale dei 7 regni, nell’angolo meridionale di Approdo del Re, l’iconica Fortezza Rossa acclama non solo re e regine, ma ospita il Trono di Spade stesso. Costruite questa fortezza in miniatura completa di dettagli autentici, come le 7 torri del tamburo, le mura di cinta e gli iconici mattoni rosso pallido. Quindi, posizionate il sigillo accanto al castello per insediare la Casa Lannister. Il castello è la residenza del Re degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini, della sua famiglia e della sua corte nonché sede del Governo dei Sei Regni, situata all’interno di Approdo del Re, la capitale dei Sei Regni.

MEGA Construx Game of Thrones #GNW37 Castle Black

Il modello riproduce Castello Nero (Castle Black), la fortezza principale dei Guardiani della Notte. È situato lungo la Barriera, tra Porta della Regina a ovest e Scudo di Quercia a est, vicino al centro della Barriera e alla fine della Strada del Re. I 307 elementi inclusi in questo set consentono di costruire la versione in microscala della fortezza, completa di dettagli autentici come ad esempio il montacarichi funzionante. Apponendo il sigillo dorato come tocco finale, tutti sapranno che la fratellanza è sempre vigile.

MEGA Construx Game of Thrones #GMN99 Drogon

Sputa fuoco sul campo di battaglia e conquista i 7 regni con Drogon! Chiamato così in onore di Khal Drogo, il defunto marito di Daenerys Targaryen, Drogon è il più grande e il più aggressivo dei draghi nati nel Mare Dothraki (assieme a Rhaegal e Viserion). Con le morti di Viserion e Rhaegal, Drogon è attualmente l’ultimo drago ancora in vita nel Mondo Conosciuto. Rimuovete i pezzi dal suo uovo richiudibile e riportate la magia a Westeros costruendo questo drago nero con segni rossi e ali rosso-nere e preparatevi a conquistare i 7 regni quando manderete in battaglia la cavalcatura di Daenerys! Il drago Drogon costruibile con articolazioni è autenticamente disegnato come appare nella serie televisiva record di ascolti della HBO, Game of Thrones. I mattoncini sono confezionati in un uovo richiudibile che può essere utilizzato per la conservazione.

MEGA Construx Game of Thrones #GMP00 Rhaegal

Respira il fuoco della battaglia e conquista i 7 regni con Rhaegal. Prendendo il nome dal fratello di Daenerys, Rhaegar Targaryen, Rhaegal è il drago personale di Jon Snow, nato nel Mare Dothraki come Drogon e Viserion. Rimuovi i pezzi dal suo uovo risigillabile e riporta la magia nel Continente Occidentale, costruendo questo drago verde con segni bronzei e ali gialle e arancioni. Il drago Rhaegal costruibile con articolazioni è autenticamente disegnato come appare nella serie televisiva record di ascolti della HBO, Game of Thrones. I mattoncini sono confezionati in un uovo richiudibile che può essere utilizzato per la conservazione.

MEGA Construx Game of Thrones #GMP01 Viserion

Viserion era uno dei draghi nati nel Mare Dothraki assieme a Drogon e Rhaegal. Nato nel Mare Dothraki come Drogon e Viserion, appartiene a Daenerys Targaryen e prende il nome dal fratello , Viserys Targaryen. Viene abbattuto dal Re della Notte ma poi rianimato da quest’ultimo sotto forma di non-morto. E’ caratterizzato dalle scaglie color crema, ma le corna, la cresta dorsale e le ossa alari sono dorate. . Rimuovi i pezzi dal suo uovo risigillabile e riporta la magia nel Continente Occidentale, costruendo questo drago verde con segni bronzei e ali gialle e arancioni. Il drago Viserion costruibile con articolazioni è autenticamente disegnato come appare nella serie televisiva record di ascolti della HBO, Game of Thrones. I mattoncini sono confezionati in un uovo richiudibile che può essere utilizzato per la conservazione.

MEGA Construx Game of Thrones #GMN75 Battle of Winterfell

Costruisci la riproduzione della Battaglia di Grande Inverno, la Grande Guerra che vede scontrarsi un’alleanza di eserciti dei vivi, tra cui le forze degli Stark, degli Arryn e dei Targaryen, contro l’esercito dei non-morti guidati dagli Estranei. Composto da oltre 1.200 pezzi, il set permette di ricostruire gli scenari in cui Jon Snow, Sansa Stark, Arya Stark e Spettro difendere il castello di Grande Inverno e le sue stanze interne dagli assalti degli Estranei. Il modello costruibile con il set è dotato di porte principali oscillanti, di una recinzione esterna in vetro di drago dispiegabile e di una stanza interna della cripta con parete rimovibile, suscettibile all’attacco degli Estranei. Tra le stanze riprodotte nel modello troviamo lo studio, la sala di strategia, i sotterranei e la cripta con un compartimento segreto, proprio come appare nella serie TV. Il set include 6 micro figure, ciascuna con 12 punti di articolazione: Jon Snow, Sansa Stark, Arya Stark e 3 Estranei, ciascuna con un accessorio o l’arma personalizzato. Incluso nel set troviamo anche il personaggio di Spettro (Ghost), uno dei sei cuccioli di meta-lupo che vengono adottati dai figli di Casa Stark.

MEGA Construx Game of Thrones #GMN73 Winterfell Defense

Proteggi Grande Inverno dagli Estranei costruendo la Difesa di Grande Inverno (Winterfell), il castello ancestrale di Casa Stark, la capitale del Regno del Nord. Il set permette di costruire il modello con un design autentico e minuziosamente dettagliato del castello, del quale si può scegliere se esporre l’interno o l’esterno. I 185 pezzi del set include mattoncini di marmo dai colori personalizzati, la lancia di vetro di drago di un Estraneo, la spada di Jamie Lannister e uno stendardo stampato della Casa Stark. Il personaggio (incluso) dell’Estraneo può salire in sella al cavallo, anch’esso non-morto, mentre Jamie può essere posizionata sulla piattaforma rialzata all’interno del castello, così da ricreare una delle scene più iconiche della Serie TV. Una volta costruito, il set potrà essere connesso al modello del castello del set MEGA Construx Game of Thrones #GMN75 Battle of Winterfell, per creare un modello ancora più grande dell’iconica fortezza. Incluse nel set possiamo trovare le micro figure con 12 punti di articolazione: Jamie Lannister e un Estraneo, con i rispettivi accessori per la spada e la lancia di vetro di drago, oltre al personaggio di un cavallo non-morto.

MEGA Construx Game of Thrones #GPB29 Targaryen Warship

Naviga in mare con la Madre dei Draghi verso la Guerra per Westeros e unisciti a Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Verme Grigio e un soldato Immacolato su questa replica in mattoncini di una nave da battaglia della flotta Targaryen, dotata di una vela ammainabile in tessuto e stampata, una polena di drago d’oro, un timone funzionante, danni da battaglia interattivi e una sezione rimovibile del ponte per consentire una vista interna. La sezione rimovibile del ponte consente una vista dettagliata della cabina interna con una mappa di navigazione e il calice di Tyrion Lannister, proprio come le abbiamo viste nella serie TV. Il set da 723 pezzi include 4 micro figure d’azione 12 punti di articolazione ciascuna: Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Verme Grigio e un soldato Immacolato, ciascuno con accessori per armi personalizzate.

Pronti per immergervi costruendo nel fantastico mondo di fantasia di Game of Thrones grazie costruendo i set a tema di MEGA Construx?