Se vi piacciono i giochi di costruzione e siete anche appassionati di gadget e accessori a tema Masters of the Universe, i prodotti di MEGA Construx sono ciò che state cercando. La serie animata Masters of the Universe, in Italia adattata con il titolo He-Man e i Dominatori dell’Universo, è senza ombra di dubbio uno dei franchise più amati degli anni ’80. Motivo per il quale, tanti appassionati di costruzioni in mattoncini e di collezionisti si rivolgono a MEGA Construx, uno dei principali concorrenti di LEGO per arricchire le proprie collezioni con set ispirati agli iconici personaggi della serie animata. Scopriamo insieme alcuni dei migliori set a tema MOTU, la maggior parte dei quali si ispirano ai veicoli e alle creature giocattolo che vennero prodotti negli anni ’80 in abbinamento alle action figure dei personaggi della serie animata.

MEGA Construx Masters of the Universe #GGJ67 Castello di Grayskull

Composto da più di 3.500 pezzi e ricco di dettagli esclusivi, il modello costruibile del Castello di Grayskull si apre e si chiude, è composto da 3 piani e un totale di 6 aree: sala del trono, centro di comando, prigione, 2 botole e ponte levatoio, ascensore funzionante e torrette. Il ponte levatoio si attiva con la Spada del Potere, mentre la sala del trono include la celebre botola. Il set include inoltre ben 6 mini-personaggi dettagliati e snodati: He-Man, Skeletor, Man-At-Arms, Beast Man, Goddess e l’esclusiva Sorceress, armi e accessori intercambiabili, tra cui l’iconico porta-armi e la Sfera di Grayskull.

MEGA Construx Masters of the Universe #HFC45 Scettro Havoc

Il modello riproduce il malefico scettro di Skeletor, con il potere di incanalare la magia nera. Lungo 102,8 cm, questo set di costruzione da collezione riproduce l’antico manufatto con uno stile autentico e dettagli mistici. Abbastanza robusto da essere brandito dal malvagio Signore della distruzione, la versione del suo scettro è stata progettata per onorare il Signore oscuro. Per il potere di Grayskull!

MEGA Construx Masters of the Universe #HFF27 She-Ra contro Hordak & Monstroid

Il set include il modello costruibile dell’iconico Monstroid, la spaventosa creatura meccanica dell’Orda del Male! Il Monstroid è una creatura robotica, simile a un granchio e che fa parte dell’Orda Infernale. Ha il corpo nero con quattro zampe, due tenaglie rosse e gli occhi demoniaci gialli. Proprio come il giocattolo al quale si ispira, anche il modello in mattoncini composto da 306 mattoncini e pezzi può girare su se stesso, abbattendo i guerrieri in avvicinamento, mentre con le sue grandi tenaglie rosse può tenere saldamente i prigionieri. Incluse nel set troviamo anche 3 micro action figure: She-Ra, Hordak e il principe Adam, ciascuna con 12 punti di articolazione e completa di supporti per esporli e accessori intercambiabili.

MEGA Construx Masters of the Universe #HDK07 Land Shark

Il modello costruibile del Land Shark riproduce e si ispira al giocattolo originale, il famoso veicolo d’attacco di Skeletor. I cingoli girano davvero e le fauci che si muovono come il giocattolo prodotto negli anni ’80, così come i due grandi cannoni laser mobili e costruibili a lato della cabina di guida. Il set, composto da 178 mattoncini, include anche 2 micro action figure, ciascuna con 12 punti di articolazione: Skeletor (in armatura da combattimento) e Roboto, entrambe dotate di supporti per l’esposizione e accessori intercambiabili.

MEGA Construx Masters of the Universe #GWY75 Battle Ram

Il set include il modello costruibile del Battle Ram, uno dei vari veicoli-giocattolo prodotti negli anni ’80 che accompagnavano le action figure dei personaggi della serie animata. E’ un veicolo blu dei Guerrieri Eroici, simile a un carro corazzato ed è in grado di abbattere gli oggetti sul suo cammino. La Battle Ram era abbastanza potente da poter abbattere persino le montagne. Proprio come il giocattolo del 1982 al quale si ispira, la parte anteriore del veicolo si stacca per formare una Sky-Sled volante, mentre il retro spara proiettili di plastica, azionati da una leva a molla. Il veicolo è in grado di ospitare una micro action figure. Incluse nel set troviamo i personaggi di Tri-Klop (la cui visiera può ruotare per cambiare occhio) e di Mekaneck (il cui collo bionico può essere allungato).

MEGA Construx Masters of the Universe #GPH23 Battle Cat vs. Roton

Il set include il modello costruibile di Roton, che rende omaggio al giocattolo originale degli anni ’80. Il malvagio veicolo d’assalto, con abitacolo per personaggio, 2 lanciamissili e lame rotanti, è utilizzato dai guerrieri diabolici. Proprio come il giocattolo al quale si ispira, il modello si presenta di colore nero contornato con “lame affilate” di colore rosso che ruotano attorno al veicolo mentre avanza. Il set include anche il modello costruibile di Battle-Cat, completamente snodato e dal design fedele con tanto di sella. Include 2 micro action figure da collezione, ciascuna con 12 punti di articolazione: Mer-Man e He-Man in armatura da combattimento, completi di armi e accessori.

MEGA Construx Masters of the Universe #GWY17 Skeletor e Panthor

Il set composto da 29 pezzi include il modello costruibile di Panthor. Accompagnata ovviamente dalla action figure di Skeletor, anch’essa articolata e snodata, non può mancare nella collezione di ogni appassionato della serie animata.

MEGA Construx Masters of the Universe #GPH24 Panthor a Point Dread

Il set composto da 557 pezzi include i modelli costruibili di Point Dread e del Talon Fighter. La versione in mattoncini di Point Dred, completa trespolo di atterraggio che permette al Talon Fighter di stazionare su Grayskull (MEGA Construx Masters of the Universe #GGJ67 Castello di Grayskull), al cui set potrà essere connessa, proprio come il giocattolo degli anni ’80 al quale si ispira. La replica costruibile del Talon Fighter (anch’essa ispirata al giocattolo originale degli anni ’80) è completa di abitacolo apribile, 2 lanciamissili e armeria. Incluse nel set troviamo anche 2 micro action figure, ciascuna con 12 punti di articolazione: Sketelor in armatura, Zodac e Sorceress con il suo fedele Zoar, oltre al modello costruibile di Panthor completa di sella e cavalcabile.

MEGA Construx Masters of the Universe #GVY14 Battle Cat

Il set composto da 537 pezzi permette di costruire la replica in mattoncini di Battle Cat, il fedele compagno di He-man e suo primo alleato. E’ una possente tigre verde dal possente ruggito che indossa un’armatura dotata di sella, con la quale trasporta il suo padrone. I suoi artigli feroci lo rendono formidabile in combattimento. Battle-Cat è in realtà Cringer, l’animale domestico del Principe Adam, che può trasformarsi insieme al suo padrone: quando He-Man punta la sua spada su Cringer, dirige parte del potere verso il suo amico finché non cresce e si trasforma in Battle Cat. Il modello include funzioni quali arti, testa e coda snodabili ed è completo di sella per far sedere una action figure. Una volta costruito, il modello è lungo 25 cm ed è completo di supporto per l’esposizione e di una targhetta con il nome stampato.

