Come a questo punto dovreste ormai aver capito, il cinema e i cosplayer sembrano essere legati a doppio filo tra loro. Non è strano né difficile trovare degli appassionati che all’uscita di un film abbiano già creato il costume del protagonista (e magari vadano al cinema a vedere il film interpretandone il personaggio). Dopotutto a chi non piacerebbe vestire i panni del proprio beniamino del cuore anche solo per un giorno?

Con la casa di produzione Marvel e tutti i supereroi che ne fanno parte, sembra però esserci una vicinanza maggiore, probabilmente complice anche la popolarità che hanno raggiunto tutti i loro titoli. Era quindi prevedibile che ci fosse una sorta di esplosione nel mondo del cosplay, per l’uscita di Spider-man No way home (a proposito, recuperate qui la nostra recensione senza spoiler!).

Nonostante la selezione di solo alcuni dei cosplayer dell’Uomo Ragno sia stata difficile, abbiamo cercato di scovare quelli che tra una moltitudine sono saltati più all’occhio nei feed di instagram anche grazie alle ultime convention che ci sono state in America. Andiamo a scoprirli assieme!

I migliori cosplay di Spider-man

jordanjohnson1999

La nostra lista di cosplayer di Spider Man non poteva che iniziare che da uno dei migliori e più somiglianti in circolazione: jordanjohnson1999. Di origine americana, questo cospalyer ha la fortuna di avere i lineamenti incredibilmente simili a quelli dell’ultimo interprete di Spider-man, Tom Holland! Forse proprio per questo motivo ha deciso così di non lasciarsi scappare l’occasione, cogliendo al volo l’opportunità di calarsi nei panni di uno degli eroi di casa Marvel più amati ed interpretandone spesso la parte nei suoi video su tik-tok.

ann_mossy

Di questa cosplayer ve ne avevamo già parlato in questo articolo, ma non possiamo evitare di metterla nuovamente in lista anche oggi! Ann_mossy ha deciso di indossare i panni di Gwenpool, una delle ultime new entry fumettistiche in casa Marvel. Il personaggio infatti è stato creato nel 2015, ma solo dopo aver acquistato una grande popolarità tra i cosplayer grazie ad una variant cover del secondo numero di “Deadpool secret secret wars”. All’inizio ne è stata realizzata una sola storia one-shot, ma è successivamente diventata un’intera serie sulle avventure di Gwenpool!

pakupakuru

Sempre restando sullo stesso personaggio, ma spostandoci su Spider-man Into the Spider-Verse, possiamo trovare pakupakuru nei panni di Gwen Stacy. L’eroina proveniente da uno degli universi con cui si scontra quello di Miles Morales, è uno di quelli che vanno per la maggiore tra i cosplayer. Nonostante la semplicità del suo costume, le foto realizzate da pakupakuru saltano subito all’occhio, specialmente considerando che è riuscita a creare l’atmosfera giusta e a fotografarsi da sola!

halcybella

Tornando a parlare del nostro protagonista preferito (e forse una delle versioni più amate nella versione cinematografica) vi parliamo di halcybella, una modella e cosplayer americana che ha deciso di fare numerosi cosplay inerenti all’universo di Spider-man. Quello che ci è piaciuto di più però, è quello della sua Iron Spider Girl. Sfortunatamente però, non c’è alcuna menzione a come siano stati realizzati le quattro braccia meccaniche, possiamo solo ammirarne la fattura!

mynessielife

Il prossimo di cui vi parliamo, non è un cosplay che arriva dall’universo cinematografico, ma si basa su una celebre copertina di JScott Campbell, uno dei fumettisti Marvel, dalle cui illustrazioni vengono realizzate anche numerose statuette da collezione. Mynessielife ha deciso di vestire i panni di Mary Jane, la storica fidanzata di Spider-man, ricreando alla perfezione la posa e la scena della copertina di Campbell.

isber_cosplay

Vi avevamo già parlato di un Mysterio decisamente accurato ed interpretato alla perfezione in un altro dei nostri articoli, ma questa volta abbiamo deciso di mostrarvene un altro creato con altrettanta minuzia! E’ quello di isber_cosplay, un cosplayer spagnolo che ha mostrato tutto il suo amore per questo villain realizzando il costume stando attento anche al più piccolo dei dettagli. Come mostrano molte delle sue storie in evidenza sulla sua pagina Instagram, l’armatura è stata fatta interamente in foam, mentre nel casco ha inserito dell’ovatta e alcuni led per dargli quell’effetto foschia che rende impossibile sapere chi si celi dietro al costume!

xxkid_arachnidxx

Sempre più spesso in ambito cinematografico e cosplay si parla di quanto sia importante la diversità e la rappresentazione. E la Marvel ci è ampiamente riuscita specialmente grazie al film Black Panther e con il più recente Shang Chi e la leggenda dei dieci anelli. L’universo di Spider Man non è stato da meno e il film che più è riuscito a creare diversità e rappresentazione è stato sicuramente Spider-Man into the Spider-Verse. Molti cosplayer come anche xxkid_arachnidxx hanno infatti deciso di indossare i panni del protagonista Miles Morales, lo Spider Man di questo film, ricreando alla perfezione il cosplay.

vitaminjaydoherty

L’ultimo cosplay di cui vi parleremo oggi è quello di vitaminjaydoherty nei panni di Green Goblin! Il suo cosplay, pur non essendo la classica armatura verde metallizzato del film o la famosa tutina viola dei fumetti, non si può dire che non salti all’occhio. Realizzato inizialmente come un costume per Halloween tre anni fa, questa versione di vitaminhaydoherty di Green Goblin sembra essere più puntata verso lo steampunk, ma rimane forse una tra le più spettacolari mai create!

La nostra lista per ora si ferma qui, ma ce ne sarebbero davvero molti altri strabilianti da mostrarvi! Se però se siete a conoscenza di qualche altro cosplayer che merita una menzione particolare, segnalatecelo tramite i commenti e fateci anche sapere da quale siete rimasti più colpiti!