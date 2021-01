Se c’è qualcosa da cui i cosplayer traggono spesso idee per i loro costumi, è certamente il mondo dei supereroi. Fin dai primi fumetti, i nostri beniamini hanno fatto breccia nei cuori di molte persone, con una fama sempre maggiore anche grazie alle varie saghe cinematografiche degli ultimi anni.

Chi fin da piccolo, non ha desiderato di vestire i panni del proprio supereroe preferito anche solo per una ricorrenza come il carnevale? Con la diffusione del cosplay però, la cosa si è allargata non solo ai bambini, ma anche a molti adolescenti e adulti che hanno fatto di questo desiderio una vera e propria passione. I supereroi d’altronde, sono anche quelli che lasciano molto spazio alla creatività degli appasionati nel confezionamento dei propri cosplay, specialmente per i materiali da usare.

I migliori cosplay ispirati al mondo Marvel

Tra questi, la Marvel è una tra le case di produzione che viene presa più in considerazione per quanto riguarda i costumi. Nonostante il 2020 sia stato un anno di stop forzato con numerosi slittamenti di uscite specie per quanto riguarda gli eroi più amati dai fan, i cosplayer hanno continuato a manifestare la propria passione ed il proprio sostegno a questo mondo, portando avanti le proprie creazioni.

Facendoci largo in un’infinta varietà di cosplayer, abbiamo selezionato per voi alcuni tra quelli che ci hanno più colpito. Che sia per la somiglianza fisica, la cura nel confezionare il proprio costume o per le brillanti idee usate per creare qualcosa di diverso, eccovi una lista di alcuni tra i migliori cosplay Marvel!

helenstifler

Essendo uno dei personaggi di spicco di casa Marvel a cui verrà dedicato un intero film stand alone l’anno prossimo, non potevamo che iniziare da Vedova Nera. Helenstifler oltre ad avere una buona somiglianza con l’attrice interprete dell’agente dello S.H.I.E.L.D., è riuscita a ricreare in maniera molto accurata anche il costume indossato da Scarlett Johansson nel film The Avenger!

ann_mossy

Gwenpool, uno dei nuovi eroi Marvel, deve la serie a fumetti a lei dedicata proprio a cosplayer come ann_mossy: dopo averla vista in una delle variant cover del secondo numero di “Deadpool’ secret Secret Wars”, molti hanno deciso di vestirne i panni. E’ stato proprio grazie alla popolarità che aveva acquistato tra i cosplayer, che alcuni editor della Marvel hanno deciso nel 2015 di creare un fumetto one-shot e successivamente un’intera serie sulle sue avventure.

brown.suga.outlaw

Restando sulle serie a fumetti, un altro tra i personaggi più amati dai fan è Storm, la supereroina mutante facente parte degli X-Men, che riesce a controllare il clima e gli elementi. L’attrice e cosplayer brown.suga.outlaw ha ricreato proprio uno dei suoi costumi, in particolare quello di X-Men Red, una serie di fumetti pubblicata nel 2018.

cutiepiesensei

Nell’armadio di cutiepiesensei ci sono molti personaggi che arrivano da casa Marvel e tutti sono degni di nota. Quelli in cui la preferiamo però, sono i panni di Domino, uno dei membri della X-Force. La differenza sostanziale tra l’aspetto nei fumetti con quello del film di Deadpool ha sollevato molte critiche nelle comunità nerd. Ciò però non ha scoraggiato cutiepiesensei, che è riuscita a ricreare appieno il costume di Domino nel secondo capitolo cinematografico di Deadpool.

jordanjohnson1999

Se vogliamo parlare di migliori cosplay per somiglianza, non possiamo evitare di nominare jordanjohnson1999. L’americano ha i lineamenti molto simili a quelli dell’interprete di Spider-Man, Tom Holland. Di certo non si è fatto sfuggire l’occasione e lo stesso cosplayer ha colto al volo l’opportunità calandosi nei suoi panni anche a livello interpretativo, come lascia vedere da qualche video su Tik-Tok.

nonbinate

E se abbiamo trovato il sosia perfetto di Tom Holland, non possiamo che passare al cosplayer con il costume più accurato di Mysterio! Avevamo già parlato di nonbinate anche nell’articolo sui migliori cosplay dell’Universo di Star Wars, citandolo per Ahsoka Tano, ma meritava una menzione speciale anche per i cosplay Marvel. Come spiegato da nonbinate, l’armatura è stata fatta interamente in foam da thecosmicmonster, eccezion fatta per il casco, mentre la tuta e il mantello sono stati comprati da un sito di cosplay. Ciò evidenzia il fatto che non è importante che il cosplay venga creato da voi o venga comprato: l’importante è divertirsi interpretando il personaggio dei propri sogni!

cosplaynay

Il film d’animazione Spider-Man: Un nuovo universo ha avuto un grandissimo impatto sia a livello creativo, sia a livello sociale specialmente tra le comunità afro-americane grazie a Miles Morales. Cosplaynay, un cosplayer di New York, riesce ad interpretarlo alla perfezione, aggiornando e modificando ogni volta i suoi costumi per renderli sempre il più simili possibili a quelli del film e del nuovo capitolo videoludico Marvel’s Spider-Man: Miles Morales.

magnetomystique

Questo cosplay di Mystique in trasformazione è forse uno di quelli divenuti più famosi l’anno scorso. Questo duo di artisti è riuscito a creare un magnifico costume che ha sorpreso in ben poco tempo molte delle community, non solo di cosplay ma anche di appassionati Marvel. I magnetomystique hanno deciso di sfruttare la capacità soprannaturali della mutaforma: per farlo, hanno creato una sorta di linea di transizione tra una delle molteplici identità di Mystique e la sua forma originale dalla pelle blu. Abbellendo poi questo passaggio con delle paillettes, la linea di separazione dei due costumi risulta così fusa in un modo alquanto ingegnoso.

Barubarasama e Gabezoid

Tra i cosplay Marvel che ci sono piaciuti di più, non potevamo non segnalarvene anche un paio di nostrani: barubarasama e gabezoid, nei panni di Gamora e Starlord! Oltre ad essere una coppia adorabile nella realtà, sempre disponibile e pronta ad aiutare, questi due cosplayer del nord Italia hanno interpretato una delle coppie più amate dell’universo, pardon, della Galassia Marvel. Barbara e Gabriele hanno saputo creare dei costumi ed il make up estremamente fedeli a quelli del film, oltre a darne un’ottima interpretazione.