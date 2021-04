Per gli amanti dei model kit, ci troviamo davanti a un periodo davvero ricco di scelta. Tra le tantissime proposte legate ai kit di montaggio, oltre ai classici Gunpla, possiamo trovare tantissime linee dedicate ai vari brand, come: Evangelion, la linea Infinitism, Dragon Ball, Kamen Raider e tantissimi altri. Qualche mese fa vi abbiamo suggerito i migliori Gunpla da acquistare, mentre in questo nuovo pezzo andremo a elencarvi tutte le uscite dei robot Naganiani ispirati al film Mazinga Z Infinity.

Che cosa sono gli HG?

La sigla HG sta per High Grade e sono kit da montare che vengono realizzati in scala 1/144 rispetto al modello reale. Quindi cosa significa questo? Che le dimensioni effettive del modello non hanno un’altezza prestabilita, ma possono variare di qualche cm in base all’altezza reale del robot che è stata dichiarata. Questi model kit della linea Infinitism, ad esempio, sono più alti dei Kit Gundam, quindi in proporzione, anche il modello è di gran lunga più alto di un gunpla HG standard.

Model kit robottoni giapponesi | I migliori del 2021

Jeeg HG Infinity Ver Limited Edition

Jeeg robot d’acciaio è l’ultima uscita della linea Infinitism ad arrivare nei negozi. Il prodotto al momento è il primo e unico di questa linea a uscire in edizione limitata, cosa significa? Semplicemente una volta esaurite tutte le copie stampate, il kit non verrà più ristampato e diventerà un pezzo molto raro da trovare se non lo avete preso al lancio.

Mazinga Z HG Infinity Ver

Il robot di Go Nagai più amato in tutto il mondo ma sopratutto in Giappone. Il modellino è tratto dal film Mazinga Z Infinity uscito nel 2017, ed è il primo a inauguare la serie dei model kit tratti dal lungometraggio. Il robot è pilotato da Koji Kabuto include tra i suoi extra: i Missili Perforanti, il Jet Scrander, le parti per la Scure Atomica, una parte per l’effetto del Pugno a Razzo, quattro mani intercambiabili e l’Hover Pilder.

Mazinga Z HG Infinity Black Ver

Questa è un’edizione limitata nera e dorata del Mazinga Z. Il kit è uguale in tutto e per tutto all’edizione “normal” tutti gli accessori e i pezzi contenuti all’interno della confezione non cambiano e sono gli stessi. A cosa serve vi chiederete voi? Semplicemente avere nella vostra collezione personale un pezzo limitato che in futuro potrà acquistare valore e avere qualcosa di alternativo nella vetrina.

Great Mazinger HG Infinity Ver

Il Grande Mazinga è il secondo robot tratto dal film animato Mazinga Z Infinity e pilotato da Tetsuya Tsurugi. Una volta assemblato il grande Mazinga è alto 18,5 cm e molto posabile. Tra gli extra a corredo ci sono: due spade diaboliche, lo Scramble Dash, sei mani intercambiabili e il Brian Condor.

Grendizer HG Infinity Ver

Dopo l’enorme successo dei model kit di Mazinga Z e del Grande Mazinga, Bandai Spirits decide di proporre per la prima volta anche Grandizer (in Italia conosciuto come Goldrake) in versione “Infinitism”. Anche se non compare nel film, l’azienda decide di sperimentare con enorme successo il rilascio del robot molto amato in Italia, facendo felici i fan di avere nelle loro collezioni questo amatissimo mecha. Nella confezione inoltre troveremo due coppie di pugni, l’alabarda spaziale, i magli perforanti e il Goldarke 2 in grado di agganciarsi con Goldrake.

Grendizer HG Infinity Black Ver

Anche la versione del Grenzider Black è esattamente identica alla versione “normal”. Il kit oltre la colorazione nera e dorata non ha subito nessun cambiamento nel sul fattore estetico, ne sugli extra contenuti nella confezione.

Mazinkaiser HG Infinity Ver

Dopo Grandizer l’azienda Giapponese ci propone anche il Mazinkaiser. La serie viene realizzata nel 2001 e si muove parallelemente a quella del Grandizer degli anni 70. Il robot è sempre pilotato da Koji Kabuto e costruito con una lega superiore della Lega Z ovvero la “Super Lega New Z Alpha”. Una volta assemblato è alto circa 19 cm, ed è caratterizzato da diversi accessori tra cui il kaiser scrander, due spade kaiser blade, lo spadone final kaiser blade, due effetti trasparenti per il lancio del pugno.

Getter Dragon HG Infinity Ver

Con questo model kit anche il Getter Dragon entra a far parte dei mitici robot rivisitati in chiave Infinitism. Il Getter una volta assemblato è alto circa 18 cm, molto posabile e includerà diversi extra tra cui: Lame Spin Cutter fisse sugli avambracci, mantello opzionale Mach Wing, due Getter Tomahawk, componenti per trasformare uno dei 2 Tomahawk in Long Tomahawk.

Mazinga Z Infinity Ver 1/60 (42 cm)

Questa è la versione più grande e più massicia (scala 1/60 o 42 cm) del modellino del Mazinga Z Infinity. Il set include dei gustosi extra non presenti nella versione più piccola, ovvero le luci led per gli occhi e ali articolate. Sempre presenti gli altri accessori: l’hover Pilder, Iron Cutter, Drill Missile, Rocket Punch.

Mazinga Z Infinity

Koji Kabuto ormai cresciuto è diventato uno scienziato e il robot Mazinga Z riposa in un museo. Un giorno nel monte Fuji vengono scoperte delle gigantesce e misteriose rovine chiamate INFINITY, opera delle forze malvagie del Dr Inferno. A causa dell’enorme potere distruttivo di queste opere, l’umanità rischia nuovamente l’estinzione. Il nostro eroe Koji dopo 10 anni, sarà costretto nuovamente a riprendere i comandi di Mazinga Z e ad affrontare per l’ennesima volta il dilemma della sua esistenza “Diventare un Dio o un Demone”.

Si ma…quale model kit scegliere?

Se questa linea Infinitism ha attirato la vostra attenzione ma siete ancora indecisi da chi partire, un piccolo aiuto ve lo possiamo dare noi, la nostra prima scelta andrebbe sicuramente su Jeeg visto che stando a quanto dichiarato da Bandai una volta che le copie andranno esaurite non verrà più ristampato. Una volta recuperato Jeeg la seconda scelta andrebbe sicuramente sulle edizioni Black di Mazinga Z e Grandizer, anche loro in edizione limitata ma che al momento non subiranno tagli. Una volta recuperate queste tre edizioni la scelta finale starà a voi, prendete il vostro robottone preferito e armatevi di tutto ciò di cui avete bisogno e… buon divertimento!