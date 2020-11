I migliori model kit per gli amanti dei Gunpla

Se i model kit dei Gundam, meglio conosciuti come Gunpla, hanno sempre attirato la vostra curiosità ma siete stati “frenati” perché non vi siete mai approcciati concretamente a questo genere di modellismo, questo articolo sui migliori model kit con i quali iniziare potrebbe fare al vostro caso.

La sigla Gunpla è la fusione di due parole: GUNdam PLAstic, ovvero kit pre colorati e divisi per griglie con parti da staccare con una sequenza precisa definita dal libretto di istruzioni, tutto incluso in una scatola di montaggio.

Ne esistono di vario genere da quelli entry level, con i quali è ottimo prendere confidenza, a quelli per veri esperti, ovviamente dai primi agli ultimi cambia sia il prezzo sia l’esperienza.

Il settore dei model kit è molto più vasto di quanto possiate pensare e porta centinaia di milioni di Euro alla casa nipponica.

Ma cosa rende questi prodotti così speciali da essere continuamente acquistati da milioni di persone in tutto il mondo?

Per prima cosa (e qui parliamo anche per nostra esperienza) la soddisfazione di assemblare i propri modellini dall’inizio alla fine e poterli posare come meglio ci piace.

Come seconda cosa, ma valido per i più esperti, riuscire ad aggiungere dettagli come sfumature in grado di personalizzare ancora di più il prodotto e renderlo un po' più realistico di una classica action figure di plastica.

Cinque punti dove eccellono i Gunpla

1. Le parti si assemblano facilmente senza il bisogno di colle, basta incastrarli l’uno con l’altro.

I Gunpla sono già colorati prima di essere montati. La speciale tecnologia "Multi-color Molding" consente di avere vari colori applicati allo stesso telaio.

La geometria dei supporti ti consente di staccare i pezzi dal telaio senza bisogno di pinze diagonali o altri strumenti (ma meglio usare una tronchesina da modellismo).

4. La geometria dei supporti nasconde i punti di sgancio dei pezzi del telaio.

5. Tecnologia speciale che modella i pezzi in modo da permettere facilmente incastri perfetti.

I migliori model kit per gli amanti dei Gunpla

La nostra selezione dei High Grade e Real Grade

Gli High Grade sono dei modelli in scala 1/144 che una volta assemblati sono alti circa 13 cm. Non necessitano l’utilizzo di colla e i componenti sono già colorati. I Real Grade, hanno le stesse dimensioni degli High Grade ma con caratteristiche differenti, hanno lo scheletro interno (frame) e sono molto più dettagliati.

La nostra selezione dei Master Grade

I modelli della categoria Master Grade sono in scala 1/100, dotati di numerosi particolari, tra cui la mobilità delle articolazioni e le dimensioni finali (circa 18 cm di altezza) regalano grandi soddisfazioni una volta montati. In questa linea di Gunpla hanno tutti un frame interno (scheletro) e sono l’ideale per appassionati con un minimo di esperienza. Anche in questo caso non serve colla e i componenti sono già colorati.

La nostra selezione dei Perfect Grade

I Perfect Grade sono dedicati agli appassionati più esigenti e una volta assemblati misurano circa 30 cm di altezza e costituiscono la massima espressione di questo fantastico hobby. Sono tutti dotati di uno scheletro interno e a seconda dei modelli, specialmente quelli di ultima generazione, possono includere parti illuminate a LED, molle, viti e/o altre parti in metallo.