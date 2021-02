Milestone – i nuovi piani DC per il rilancio

Dopo il DC FanDome di agosto si erano un po’ perse le tracce del rilancio Milestone concretizzatosi finora solo con il one-shot Milestone Returns Zero uscito lo scorso 12 settembre. Ma il progetto non è assolutamente morto anzi DC ha aggiornato i piani del rilancio pochi giorni fa.

Milestone – i nuovi piani del rilancio

Si ripartirà dallo stesso one-shot di settembre ma ampliato che uscirà il prossimo 26 febbraio negli Stati Uniti con il titolo Milestone Returns: Infinite Edition #0 e costerà $ 4.99.

Questa versione ampliata conterrà 24 pagine di materiale inedito firmato da Reginald Hudlin, Denys Cowan, Nikolas Draper-Ivey e Bill Sienkiewicz fra gli altri. In queste pagine verranno rinarrati gli eventi del Big Bang, l’episodio che dà i poteri agli eroi dell’universo Milestone ora rinominata Terra M, e le tensioni sociali provocate dalla brutalità della polizia nella cittadina di Dakota.

Il one-shot inoltre presenterà i team creativi di Static, Icon & Rocket e Hardware (le prime serie digital first usciranno nate da questo nuovo Big Bang) insieme ovviamente alle copertine dei #1.

Static, la nuova miniserie

La prima miniserie a partire, digital first, sarà Static ad aprile. Si tratta di 6 albi da 20 pagine l’uno che usciranno ogni lunedì al costo di $ 3.99.

In questa nuova miniserie rifaremo la conoscenza di Virgil Hawkins, nerd bullizzato che ottiene poteri elettromagnetici dopo il Big Bang. Adottando il nome di Static, Virgil si troverà nel mezzo fra una polizia in assetto da guerra pronta ad arrestare giovani afroamericani con abilità speciali e gruppi di ragazzi che usano queste abilità in maniera pericolosa e illegale. Fra questi Virgil ritroverà proprio quei bulli che lo perseguitavano.

Ecco il nuovo design di Static:

Icon & Rocket, la nuova miniserie

Anche Augustus Freeman e Raquel Ervin stanno per tornare in una nuova miniserie dedicata a Icon and Rocket a giugno. Si tratta di 6 albi da 20 pagine l’uno che usciranno ogni lunedì al costo di $ 3.99.

Raquel Ervin decidere di compiere un piccolo furto nella casa di un facoltoso avvocato di colore scoprendo che in realtà si tratta di un potentissimo alieno che da decenni cerca il modo di tornare a casa. Quando Raquel spiega la sua situazione, Augustus Freeman viene ispirato ad uscire dall’ombra e diventare un forza per il cambiamento perché dal fermare lo spaccio di droga nel quartiere a fermarne il traffico a livello globale basta poco! Tuttavia questo atto di eroismo porterà con sé conseguenze inaspettate e i due novelli eroi diventeranno a loro volta ricercati dopo aver minato delicati equilibri mondiali.

Hardware, la nuova miniserie

La terza miniserie a partire, digital first, sarà quella dedicata ad Hardware ad agosto. Si tratta di 6 albi da 20 pagine l’uno che usciranno ogni lunedì al costo di $ 3.99. La miniserie sarà scritta e disegnata da Denys Cowan e Bill Sienkiewicz.

Il giovane genio Curtis Metcalf è destinato a cambiare il mondo ma le Alva Industries vorrebbero utilizzare le sue idee per scopi molto meno nobili ed infatti viene incolpato per il Big Bang. Tuttavia Curtis è troppo intelligente per farsi incastrare e dopo essersi riappropriato delle sue invenzioni passa dalla teoria alla pratica scendendo direttamente in campo!

Milestone Media

Milestone Media fu fondata nel 1993 da un gruppo di autori afro-americani fra cui Dwayne McDuffie, Denys Cowan, Michael Davis e Derek T. Dingle. Questi autori si fecero portavoce dell’esigenza di rappresentare nel medium fumetto, ovviamente nello specifico nel panorama dei comics supereroistici, le minoranze con particolare attenzione alla popolazione di colore. Il personaggio più noto della Milestone è sicuramente Static Shock protagonista anche di una serie animata andata in onda a partire dal 2000.

Ricordiamo che è il lavorazione un film su Static Shock prodotto da Michael B. Jordan, tutti i dettagli in questo nostro articolo.