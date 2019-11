Minecraft: Builders & Biomes arriva il gioco in scatola di Minecraft

In arrivo da Ravensburger Minecraft: Builders & Biomes il gioco da tavolo ispirato a Minecraft. Il popolare gioco online di costruzioni rivivrà in una nuova versione di sé completamente analogica.

Minecraft è un videogioco di tipo sandbox, ossia dove l’ambiente offre totale libertà all’utente, caratterizzato da una grafica poligonale dove i giocatori hanno la possibilità di esplorare vasti territori, costruire strutture e combattere con pericolosi mostri

Minecraft: Builders & Biomes è stato sviluppato da Ravensburger in collaborazione con Mojang, sviluppatrice dell’omonimo gioco. L’esperienza proposta dal gioco da tavolo punta a ricreare in un ambiente analogico tutti gli elementi topici della sua controparte digitale, prima su tutte la necessità di accumulare la materia prima per costruire. Questo potrà essere fatto sia combattendo i mob, sia estraendo i blocchi dal terreno.

Il gioco, per 2-4 giocatori e della durata di 30-60 minuti, prevederà moltissimi elementi di interazione diretta tra giocatori e richiederà un’attenta strategia e un pizzico di fortuna.

I giocatori saranno impegnati nell’esplorare l’Overworld, costruire strutture, estrarre risorse e connettere territori. Tutte queste azioni avranno lo scopo di far guadagnare dei punti necessari a vincere la partita.



Durante l’esplorazione i giocatori si potranno imbattere anche in diversi mob, che daranno diritto ad ulteriori punti e bonus quando sconfitti. Tra i mostri che si potranno incontrare in gioco e dovranno essere sconfitti ci saranno Endermen, Creepers ed altri: per affrontarli i giocatori dovranno trovare e raccogliere le diverse armi, che saranno nascoste sul tabellone di gioco.

Il gioco terminerà quando i giocatori avranno esaurito completamente i blocchi di costruzione, a quel punto si verificherà quale tra loro avrà accumulato più punti e quindi vinto la partita.

Minecraft: Builders & Biomes è disponibile nei negozi italiani, il gioco in scatola è in vendita anche su Amazon al prezzo di 36,06 euro (link Amazon).