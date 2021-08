Miraculous World e Ladybug tornano in azione su Super!

Dal 24 settembre alle ore 20:00 gli appassionati potranno volare a in Cina, più precisamente a Shanghai, con Miraculous World, di ritorno su Super!. Trattandosi di un prodotto animato a tema supereroi e originariamente proposta come un anime dagli sviluppatori di Toei Animation, l’opera è mirata specificatamente per un pubblico di adolescenti e giovani adulti, godibile però anche dagli spettatori di tutte le altre età.

La serie originale di Miraculous è stata mostrata per la prima volta in Corea del Sud nel 2015 ed è arrivato negli USA nel dicembre dello stesso anno. In Italia si è invece dovuto aspettare solo un anno, visto che già nel 2016 lo show è stato acquistato da Netflix, dopo la cancellazione dal palinsesto di Nickelodeon.

La trama del progetto in arrivo su Super! vede Ladybug e Chat Noir ritrovarsi in Cina, un luogo pieno di mistero e magia nel quale faranno la conoscenza di Fei, loro coetanea nonché anche l’unica custode della chiave per accedere ad un gioiello ancora più potente dei Miraculous, chiamato Prodigous. La serie, composta fino a questo momento da 4 stagioni, è stata da subito apprezzata da parte di critica e pubblico, tanto che sono stati messi in cantiere anche due film per il cinema e vari film per la televisione. Più precisamente si tratta proprio di Miraculous World: New York, Eroi Uniti e Miraculous World: Shanghai – La leggenda di Ladydragon.

I protagonisti sono Marinette Dupain-Cheng, una ragazza coi capelli corvini e gli occhi azzurri di base molto timida e goffa, ma che adora l’arte e la moda e con il sogno è di diventare una stilista. Grazie a un paio di orecchini a forma di coccinella, si trasforma nella supereroina Ladybug, oltre ad essere follemente innamorata di Adrien Agreste, un ragazzo biondo e con gli occhi verdi altrettanto timido e assolutamente generoso. Il giovane è un modello per un famoso marchio di abbigliamento di proprietà del padre e grazie a un anello si trasforma nel supereroe Chat Noir.