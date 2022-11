Mirko di My Hero Academia è la quinta eroina più forte nel mondo creato da Kohei Horikoshi, e uno degli assistenti del mangaka si è divertito a ritrarla in pose che riproducono alcune bellissime fotografie postate sui social da Megan Thee Stallion, affascinante e talentuosa rapper statunitense. Ma l’ispirazione è reciproca, visto che la stessa Megan è una grandissima appassionata di MHA!

Mirko di My Hero Academia è ispirata a Megan Thee Stallion… e vice versa!

Shōta Noguchi, uno degli assistenti di Kohei Horikoshi, ha usato il rapper come punto di riferimento per creare delle rappresentazioni di Rumi Usagiyama, meglio conosciuta come Mirko, l’eroina coniglio. Mirko di My Hero Academia ha un corpo al contempo sinuoso e muscoloso, e Noguchi ha realizzato numerose illustrazioni di Mirko ispirate ad alcune fotografie di Megan Thee Stallion, riproducendo anche gli abiti e le pose della rapper, un po’ come ci ha abituati Hirohiko Araki, che da sempre trae ispirazione dalle fotografie di moda per creare le sue celeberrime “pose” per i personaggi delle Bizzarre Avventure di JoJo.

Date un’occhiata al collage qui in basso!

So Kohei Horikoshi’s (Creator of My Hero Academia) assistant, @nstime23 is a fellow hot girl and drew Miruko in similar outfits as our queen @theestallion ✨ pic.twitter.com/NluWrNjXGP — Getting Animated Podcast On Hiatus (@gettinganimated) February 12, 2021

A Noguchi evidentemente piace disegnare Mirko nei panni della rapper, che a sua volta, per Halloween, ha chiuso il cerchio ha pubblicato le foto del suo cosplay di Mirko su Twitter! Non solo ha indossato l’outfit dell’eroina, completo di trucco e lenti a contatto rosse, ma si è anche inserita con Photoshop nell’universo di My Hero Academia, usando i suoi sfondi. Noguchi ha ritwittato il post, esprimendo la sua eccitazione.

For my first look MIRKO THEE STALLION #mha pic.twitter.com/7viuOEY8gy — TINA SNOW (@theestallion) November 1, 2022

La cantante di “Savage (Remix)” ha già dichiarato il suo grande amore per gli anime, in particolare per My Hero Academia, e si è già mostrata in pubblico nelle vesti di personaggi come Shoto Todoroki, ma anche Kim Possible, Sailor Moon e tanti altri! My Hero Academia è disponibile su Crunchyroll e, attualmente, sta andando in onda la sua sesta stagione.