Mission: Impossible 7 e 8, Paramount rinvia l’uscita

Paramount ha annunciato di aver posticipato le uscite al cinema di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8, i prossimi due capitoli del franchise d’azione che vedono Tom Cruise come attore protagonista.

Il settimo capitolo, originariamente previsto nelle sale il 23 luglio 2021, debutterà ora quattro mesi dopo, il 19 novembre 2021. L’ottavo capitolo, invece, era stato fissato per il 5 agosto 2022 e arriverà sui grandi schermi cinematografici il 4 novembre dello stesso anno.

Come quasi tutti i film attualmente in produzione, Mission: Impossible 7 ha interrotto le riprese a causa della pandemia di Coronavirus. Cruise stava per iniziare le riprese a Venezia e poi avrebbe dovuto spostarsi per circa 40 giorni a Roma a partire da metà marzo proprio quando in Italia lo scoppio del virus stava iniziando a peggiorare la situazione. Per quel motivo lo studio, alla fine di febbraio, ha messo in pausa l’intera produzione. Con le riprese bloccate a tempo indeterminato, l’ultimo capitolo della saga di spionaggio più famosa del cinema probabilmente non sarebbe stato completato in tempo per la sua versione originale e quindi si è pensato bene di posticipare l’uscita di entrambi i nuovi capitoli.

Paramount ha anche annunciato le nuove date di uscita per numerosi film, tra cui il thriller post-apocalittico di Chris Pratt The Tomorrow World (23 luglio 2021) e l’avventura animata Paw Patrol (20 agosto 2021). A causa di queste modifiche alla programmazione dello studio, Dungeons and Dragons è stato posticipato dal 19 novembre 2021 al 27 maggio 2022 mentre l’horror Spell è stato fissato per il 28 agosto 2020.

Ricordiamo che Christopher McQuarrie sta dirigendo i prossimi due capitoli di Mission: Impossible, dopo aver già diretto in precedenza Rogue Nation del 2015 e Fallout del 2018. L’uscita più recente di Tom Cruise come Ethan Hunt è stata quella in Mission: Impossible – Fallout, ritenuta anche la più commerciale. Insieme alle recensioni entusiastiche, ha guadagnato oltre 790 milioni di dollari al botteghino globale.