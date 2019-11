Model Kit Mazinga e Goldrake: da Lucca Comics & Games 2019

All'interno del padiglione Bandai abbiamo trovato diversi prodotti legati al mondo dei model-kit tratti dalla saga di Mazinga Z Infinity

All’interno del Padigione di Bandai come ogni anno, abbiamo trovato diverse vetrine dedicate ai model kit. Tra quelli presenti quest’anno allo stand c’erano quelli dedicati alla saga Infinity di Mazinga Z. Sono prodotti semplici da assemblare, sono già colorati e una volta montati diventano delle vere e proprie action figure.

Mazinga Z

Uno dei Robot se non il più famoso realizzato da maestro Go Nagai, nasce come manga nel 1972 in Giappone, successivamente diventerà un cartone animato lungo ben 92 episodi prodotto dalla Toei Doga. Questa versione di Mazinger Z è ispirata al film uscito nel 2017.

Mazinga Z Black Edition

Uguale alla versione precedente, cambia solamente la colorazione che diventa nera e oro.

Il Grande Mazinga

Il grande Mazinger meglio conosciuto come Il Grande Mazinga nasce nel 1974 sempre dal Maestro Go Nagai, è il seguito ufficiale della serie di Mazinga Z. Tra le 2 serie il collegamento è stato fatto tramite un film intitolato Mazinga Z contro Il Generale Nero.

Goldrake

UFO Robot Goldrake conosciuto in Italia come Atlas UFO Robot, è stato il primo cartone animato del genere robot ad arrivare in Italia, anche se sarebbe l’ultimo della trilogia della continuiti della serie realizzata dal Maestro Go Nagai. A differenza del Mazinga Z e del Grande Mazinga, Goldarke non appare nel film.

Goldrake Black version

Anche questa versione è uguale alla precedente se non per via della colorazione nera e d’orata.

Mazinkaiser

Mazinkaiser come Goldrake non appare nel film, ma visto l’enorme successo della serie hanno deciso di realizzarlo volutamente.