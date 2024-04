Ufo Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi in super sconto a soli 36€!

Se, come noi, avete una passione mai sopita per gli splendido "robottoni giapponesi", allora sarete felici di sapere che, tramite le ottime offerte della Amazon Gaming Week è disponibile a prezzo scontatissimo il divertente Ufo Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi qui in edizione Deluxe, e venduto da Amazon al prezzo di appena 36,99€, contro i circa 70 euro del suo prezzo originale! Un titolo divertente e spensierato, pensato per i fan della storica serie animata e, per l'occasione, doppiato anche in italiano con il contributo di alcune delle voci storiche del cartoon!

Ufo Robot Goldrake: Il Banchetto Dei Lupi, chi dovrebbe acquistarlo?

Concepito come un omaggio ai fedelissimi appassionati, soprattutto italiani, come testimonia la cura particolare nella localizzazione italiana, rispettando fedelmente le voci e i termini dell'anime degli anni '70, Ufo Robot Goldrake: l Banchetto Dei Lupi è un titolo action a mappa aperta che, almeno nella sostanza, segue un po' lo schema di altri titoli su licenza anime come l'apprezzato One Piece World Seeker, proponendosi, dunque, con un mix tra azione, esplorazione e combattimenti, permettendo ai giocatori di incarnare il leggendario robot creato da Go Nagai.

Parliamo, dunque, di un titolo pensato quasi esclusivamente per i fan, mirando a risvegliare la nostalgia degli appassionati della serie degli anni '70 e che, senza troppi fronzoli, cerca di ricreare quella che era l'atmosfera dell'anime dell'epoca, puntando così molto del suo fascino su di un effetto amarcord.

Per altro, per quanto riguarda questa specifica edizione in sconto, i fan saranno felici di sapere che sono qui inclusi anche un paio di gadget che, considerato il prezzo, sono davvero molto apprezzabili, ovvero: una steelbook, una card lenticolare e persino un poster di dimensioni 30x42 cm, oltre al gioco completo che, lo abbiamo detto ma lo ribadiamo, è completamente in italiano, voci comprese!

Venduto a poco meno di 37 euro, pur con tutti i suoi limiti (qui la recensione dei colleghi di Spaziogames) Ufo Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi è un titolo comunque apprezzabile, capace di rievocare con nostalgia quello che è stato uno dei capisaldi della prima animazione giapponese arrivata nel nostro paese, per cui consiglieremmo a tutti i fan di accaparrarsene una copia prima che la proposta di questa Gaming Week termini inesorabilmente!

Vedi offerta su Amazon