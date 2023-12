Il videogioco dedicato a Goldrake è già in sconto su Amazon del 32%!

Se siete in cerca di un regalo di Natale a tema gaming da fare ad un possessore di PS5, che magari sia anche un giocatore di vecchia data, con una smodata passione per i classici del mondo manga e anime, allora attenzione a questa offerta Amazon, perché potrebbe rappresentare un regalo di Natale a dir poco perfetto! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è attualmente in sconto la Deluxe Edition di Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi, titolo fresco di uscita, basato sulla popolarissima serie animata, a dir poco celberrima nel nostro paese! Il prezzo è ottimo: soli 47,99€, al netto degli oltre 70 euro originariamente richiesti per l'acquisto, e considerando che si tratta di un gioco nuovo, l'affare è decisamente ghiotto.

Ufo Robot Goldrake, chi dovrebbe acquistarlo?

Pensato come titolo dedicato proprio ai fan e, in particolare, ai fan italiani, come dimostrato dalla particolare attenzione della localizzazione italiana, rispettosa delle voci e delle terminologie dell'anime, così come proposto nel nostro paese negli anni '70, Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi è un picchiaduro a scorrimento a mappa aperta che, similmente a titoli come One Piece World Seeker, vuole offrire al giocatore il giusto mix di azione, esplorazione e scazzottate, mettendoci nei panni del leggendario robot ideato da Go Nagai.

Ovviamente, parliamo di un titolo per i fan, squisitamente pensato per solleticare i nostalgici della serie anni '70 e che, forse anche per questo, non si perde poi in troppi vezzi, spendendosi invece in citazioni e collegamenti alla storia originale del famoso robot.

Per altro, per quanto riguarda questa specifica edizione in sconto, i fan saranno felici di sapere che sono qui inclusi anche un paio di gadget che, considerato il prezzo, sono davvero molto apprezzabili, ovvero: una steelbook, una card lenticolare e persino un poster di dimensioni 30x42 cm, oltre al gioco completo che, lo abbiamo detto ma lo ribadiamo, è completamente in italiano, voci comprese!

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di approfittare subito dell'offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto, con il consiglio di farlo prima che lo shopping natalizio prosciughi del tutto le scorte, certamente estese, ma comunque limitate.

