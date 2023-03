Se state cercando delle piacevoli letture a un prezzo conveniente per le offerte di primavera, vi consigliamo di dare uno sguardo ai 4000 libri Oscar Mondadori in sconto fino al 30%, solo fino al 27 marzo! Dai romanzi rosa fino ai thriller, dalla narrativa fino alla saggistica: le proposte in offerta sullo store sono migliaia e tutte in grado di soddisfare ogni gusto e budget.

Dunque, si tratta di un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire, in particolare modo se siete appassionati di lettura e avete il desiderio di acquistare più libri con un solo ordine. Per sfruttare la promozione, vi basterà semplicemente accedere al sito col vostro account Mondadori oppure, in alternativa, crearne uno gratuito in pochissimi minuti!

Vorreste valutare l’acquisto di un titolo pensato per insegnarvi l’arte della scrittura? La meccanica delle storie. Consigli di storytelling funzionale è la proposta perfetta per voi ed è in sconto a soli 11,25€ invece di 15,00€. Il titolo in questione vi propone un metodo per scrivere e per far funzionare le vostre storie al meglio.

In alternativa, se state pensando a un classico di grande spicco, vi proponiamo I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe a soli 12,75€ invece di 17,00€. Aneliti, passioni e dolori scaturiscono da quelli del protagonista Werther, giovane d’animo sensibile e ardente, per la virtuosa Lotte dagli occhi neri, già promessa sposa di un altro uomo e dunque a lui preclusa. La frustrazione e la disperazione che ne conseguono inducono lo sfortunato amante a fare un gesto repentino. Il resto, lo lasciamo alla vostra lettura!

