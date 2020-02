Mondo Games lancia Video Vortex un deck-building post apocalittico sulle videocassette

Mondo Games annuncia Video Vortex, il nuovo gioco da tavolo che vedrà i giocatori sfidarsi in un futuro post apocalittico abitato da mutanti con il pallino per i film in videocassetta.

Video Vortex, ideato da Mitch Ryckman e Trevan Haskell, sarà un gioco competitivo di tipo deck-building, per 2-4 giocatori. Ogni persona dovrà scegliere uno dei personaggi di Video Vortex, ognuno caratterizzato da abilità speciali, ma soprattutto da spiccate preferenze per un genere particolare; queste preferenze serviranno per impostare una strategia che sarà basata sui punti di forza del proprio mutante, in modo da avere successo contro gli altri e diventare i signori della landa desolata in cui è ambientato il gioco.

In ogni turno i giocatori saranno impegnati in varie azioni, come potenziare il proprio mazzo affittando videocassette dal video noleggio, giocare carte con azioni speciali e portare via videocassette agli avversari per indebolirli, infatti questa azione farà perdere punti vita ai giocatori. I punti vita, chiamati Runtime, saranno anche la risorsa necessaria ad effettuare i diversi tipi di attacchi (low-fi e hi-fi attacks).

Oltre a contrastare gli altri personaggi i giocatori dovranno riuscire a portare a termine alcuni obiettivi che gli permetteranno di aggiudicarsi dei trofei, il primo giocatore che ne accumulerà tre diversi avrà vinto la partita.

Video Vortex sarà caratterizzato da un design retrò anni ‘80, in linea con lo stile dei prodotti di Mondo Games, realizzato da Boneface.

All’interno della scatola sarà: il tabellone di gioco, 210 Carte, 4 schede personaggio, 4 segna tempo, 8 Soli, 12 Schede personaggio, 4 Aiuti, 24 Cubi Energia, 16 Ricariche, 1 Token Primo Giocatore, 12 Token “Be Kind” (sii gentile e riavvolgi il nastro).

Video Vortex sarà messo in commercio, in inglese, a partire dal 12 febbraio 2020 ad un prezzo di 40.00 dollari. Al momento non abbiamo informazioni circa un’eventuale localizzazione italiana.