Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! in arrivo a Luglio su Disney +

La nuova attesa serie originale Disney+ Monsters & Co. La serie – Lavori in Corso! approderà il 2 luglio in esclusiva sulla piattaforma di streaming.

Per iscrivervi al servizio di Streaming Disney+ con abbonamento mensile o annuale scontato potete utilizzare questo link.

La serie narrerà le vicende di Tylor Tuskmon, un giovane e impaziente mostro laureatosi con il massimo dei voti alla Monsters University con il sogno di diventare uno Spaventatore, fino a quando non trova lavoro alla Monsters & Co. e scopre che spaventare non è più di moda, soprattutto da quando, a seguito delle vicende del primo film, i protagonisti Mike e Sulley hanno scoperto che le risate sono dieci volte più potenti delle urla di terrore, in fatto di energia. Tylor verrà temporaneamente riassegnato al Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT) e dovrà lavorare al fianco di un gruppo di meccanici allo sbaraglio mentre si prefigge di diventare un Jokester.

Da sinistra: Tylor, Val, Fritz, Duncan, Cutter

Il cast originale del film vedeva come protagonisti vocali Billy Crystal e John Goodman nei panni di Mike Wazowski e James P. “Sulley” Sullivan che torneranno a doppiare i loro rispettivi personaggi insieme anche a Bonnie Hunt nel ruolo di Flint; al loro fianco ci saranno alcune new entry: il ruolo del protagonista Tylor Tuskmon sarà assegnato a Ben Feldman, a cui si aggregheranno Mindy Kaling a dar voce a Val Little, Henry Winkler (il celebre Fonzie di Happy Days) nel ruolo di Fritz, Lucas Neff in quello di Duncan e Alanna Ubach in quello di Cutter.

Ma torneranno anche altri membri del cast originale come John Ratzenberger che presta la voce a Yeti e al padre di Tylor, Bernard, Jennifer Tilly nel ruolo di Celia Mae e Bob Peterson in quello di Roze, sorella gemella del suo personaggio originale di Monsters & Co., Roz. E poi ancora Stephen Stanton nei panni di Smitty e Needleman, il team di custodi maldestri alla Monsters & Co., e Aisha Tyler in quelli della mamma di Tylor, Millie Tuskmon.