Monsters: la prima opera Eiichiro Oda (One Piece) diventa un audio manga

Secondo quanto diffuso online dall’utente di Twitter @WSJ_manga, Monsters, il manga di Eiichiro Oda prima di realizzare One Piece, riceverà un adattamento in audio manga.

Il progetto di adattamento sarà pubblicato in due parti: la prima in uscita il 6 settembre e la seconda il giorno seguente sul canale ufficiale YouTube di Jump. Inoltre, l’audio manga sarà presenziato da cast d’eccezione.

Ulteriori informazioni saranno svelate in futuro.

Monsters – parliamo del manga di Oda prima di One Piece

Sebbene possa sembrare alquanto strano, Eiichiro Oda ha disegnato qualcosa di diverso da One Piece prima di One Piece. Monsters è stato un manga one-shot realizzato dall’autore dei record nel 1994 e la narrazione gira attorno ad un samurai di nome Ruyma.

Dal one-shot non è mai nata una serie, ma è possibile considerarla collateralmente parte del mondo di One Piece dal momento che Eiichiro Oda-sensei ha in seguito trasferito proprio Ryuma in versione zombie-scheletro all’interno dell’arco narrativo di Thriller Bark dipingendolo come un leggendario samurai che ha ucciso un drago. Ancora, è risaputo che in proprio in quell’arco narrativo Zoro lo ha affrontato.

Lo stesso Oda-sensei ha confermato che Ryuma, protagonista di Monsters, e Ruyma, leggendario spadaccino morto di malattia, sono la stessa persona.

Successivamente Monsters è stato anche pubblicato in volume di raccolta di storie brevi relative a One Piece, intitolato One Piece Wanted!. In Italia è disponibile per Star Comics potete recuperarlo qui su Amazon.

“La prima avventura “ufficiale” e inedita di Rufy! Dopo il prototipo pubblicato su “One piece red”, ecco l’avventura che convinse Shueisha a trasformare questo short nella serie. Il volume contiene inoltre le inedite storie brevi di Eiichiro Oda: il western “Wanted”, “Un regalo divino dal futuro”, le avventure esorcistiche di “Ikki Yako” e i prototipi dei personaggi di Zoro e Mihawk in Monster“.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1018 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 982 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.