One Piece 24° anniversario: i primi festeggiamenti

One Piece sta per raggiungere l’incredibile traguardo dei 24 ininterrotti anni di serializzazione, precisamente a luglio quando la grande avventura di Monkey D. Rufy ha avuto inizio nel 1997 su Weekly Shonen Jump.

Ed è proprio la rivista giapponese settimanale, nel numero 31 disponibile lunedì 5 luglio rivelato online dall’utente di Twitter @WSJ_manga, ad annunciare i primi festeggiamenti del compleanno dell’opera di Eiichiro Oda che arriveranno nel numero doppio 33 e 34.

Il numero doppio sarà disponibile in Giappone e negozi online dal 19 luglio 2021 e il Capitolo corrispondente, il numero 1019, celebrerà il 24° anniversario con una pagina a colori introduttiva.

Monkey D. Rufy

Al momento è quanto emerso, ma qualora dovessimo apprendere altre novità sul compleanno di One Piece vi informeremo prontamente.

Ricordiamo, inoltre, che dopo il compleanno di One Piece arriverà un altro grande risultato per la serie dal momento che il 3 settembre 2021 sarà disponibile in Giappone e online il Volume 100. Insomma, c’è da davvero tanto da festeggiare per la grande epopea di Eiichiro Oda-sensei e non vediamo l’ora di scoprire cosa ci attende da adesso in poi, soprattutto con il finale, apparentemente, alle porte.

One Piece – la strada per il Volume 100 in Italia

One Piece si sta avvicinando al Volume 100 anche qui in Italia grazie a Star Comics.

Come riportato, il Volume 98 e il Volume 99 arriveranno anche in edizione limitata, denominata Celebrate Edition, con un’illustrazione componibile. I due volumi saranno disponibili in fumetteria, libreria e store online ma la tiratura sarà limitata nel tempo, rendendo disponibile l’edizione celebrativa del numero 98 fino all’uscita del volume 99, mentre l’edizione celebrativa del numero 99 sarà disponibile fino all’uscita del volume 100.

La Celebrate Edition di One Piece 98 uscirà il 25 agosto 2021 (potete prenotarla qui su Amazon). La numero 99 non ha ancora una data.

Chiaramente i due numeri arriveranno anche in edizione regolare. Il Volume 98 è atteso, in questo caso, il 30 giugno 2021; il 99° non ha invece ancora una data di uscita.

Ne frattempo, consigliamo di iniziare a recuperare dal vero inizio la grande avventura su Amazon.

One Piece, il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1017 capitoli e 99 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 98 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).

Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 980 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset e vanta al momento 578 episodi doppiati. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperiamo qui gli ultimi dettagli.